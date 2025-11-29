السبت 29 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية: انطلاق برنامج الأسبوع التدريبي الـ 17 بسقارة غدًا

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم العام بوزير البيئة، عن انطلاق برامج الأسبوع التدريبي السابع عشر من الخطة التدريبية 2025 / 2026 بـمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من نهاية نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، بمشاركة 140 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية.

 

منال عوض: برنامج تنمية الصعيد تجربة وطنية غير مسبوقة

منال عوض: "الصحة والبيئة" شريكان في بناء منظومة تأمين صحي مستدام

إعداد التقارير البيانية بالإدارة المحلية باستخدام Power BI

 وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذا الأسبوع يتضمن تنظيم ثلاثة برامج تدريبية متخصصة هي: إعداد التقارير البيانية بالإدارة المحلية باستخدام Power BI وإعداد وتأهيل رئيس قرية وإعداد مدير عام.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن تنفيذ هذه البرامج يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة القيادات المحلية، وتعزيز مهاراتهم في الإدارة، والتحليل، واتخاذ القرار، دعمًا لتطوير منظومة العمل المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، إلى حرص مركز التنمية المحلية بسقارة علي مواصلة دوره ورسالته في دعم القيادات المحلية وتمكين الكوادر الإدارية القادرة على تحقيق تأثير إيجابي علي أرض المحافظات وبصفة خاصة فيما يخص الملفات الخاصة بالمواطنين.

