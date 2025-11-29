الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم تسليم كافة محاضر الفرز التي طلبتها المحكمة الإدارية العليا بشأن نظرها لعدد من الطعون على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

طعون نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد طلبت من الهيئة رسميًا تسليم محاضر الفرز في جلسة تُعقد اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرًا، بعد أن قررت إعادة 187 طعنًا إلى المرافعة، وهي الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات.

وسبق للمحكمة، في جلستها السابقة، الحكم برفض 14 طعنًا، شكلا وموضوعا، لعدم تقديمها في مواعيدها المقررة قانونا، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص.

كما أصدرت "الإدارية العليا" قرارًا بمد أجل الحكم في 187 دعوى لجلسة اليوم السبت 29-11-2025، وإعادة فتح باب المرافعة بها.

ووفقًا للجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، في 4 أكتوبر الماضي، فإن آخر موعد أمام المحكمة الإدارية العليا للفصل في هذه الطعون هو غدًا الأحد 30 نوفمبر.

