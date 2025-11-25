الهيئة الوطنية للانتخابات تطمئن الناخبين: التصويت مستمر حتى آخر ناخب

18 حجم الخط

طمأن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين المشاركين في العملية الانتخابية الجارية، مؤكدا على حق الجميع في الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح المستشار بنداري أن غرفة العمليات المركزية للهيئة أشارت إلى أن كافة الناخبين المتواجدين داخل مقار لجان الاقتراع حتي آخر ناخب، سيتمكنون من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، دون أي استثناء.

وشدد المدير التنفيذي على عدم وجود أي داعٍ للقلق على الإطلاق بشأن إغلاق الصناديق قبل تمكين جميع المتواجدين، مؤكدًا أن العملية الانتخابية ستستمر داخل كل جمعية انتخابية حتى يدلي آخر ناخب متواجد بصوته.

ويأتي هذا التأكيد في ظل الإقبال الكثيف الذي تشهده بعض اللجان الانتخابية في الساعات الأخيرة من يوم التصويت، مما قد يثير مخاوف لدى بعض الناخبين من عدم تمكنهم من التصويت في حال امتداد الطوابير.

وتعكس هذه التوجيهات حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، وتمكين كل مواطن من ممارسة حقه الدستوري دون عوائق أو ضغوط زمنية.

ودعا المستشار بنداري جميع الناخبين المتواجدين داخل نطاق لجانهم إلى التحلي بالصبر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن رؤساء اللجان، مؤكدًا أن الهيئة ستتابع عن كثب سير العملية حتى إتمام تصويت آخر ناخب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.