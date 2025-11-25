أخبار مصر اليوم، السيسي: عازمون على استضافة مؤتمر دولي لإعمار غزة، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن بدء الحصر العددي لأصوات المرشحين، الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

غلق لجان الاقتراع في آخر أيام التصويت بانتخابات النواب 2025 وبدء عمليات الفرز

انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في اليوم الثاني والأخير من التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ومع حلول الساعة التاسعة مساءً يبدأ رؤساء اللجان الفرعية إجراءات غلق لجان الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لبدء الفرز داخل اللجان الفرعية.

ويستمر العمل داخل عدد من لجان الاقتراع التي تواجد ناخبون في نطاق مجمعها الانتخابي قبل الساعة الـ 9 مساء، ويتم إجراء حصر بأعداد المتواجدين واستمر العمل حتى الانتهاء من تمكينهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان اللجان العامة للحصر العددي لأصوات المرشحين وليست النتيجة الرسمية

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان العامة بأن ما يتم إعلانه هو الحصر العددي للأصوات فقط، وليس النتيجة النهائية.



وشدد على أن جميع الأرقام التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ليست نتائج رسمية، وإنما مجرد حصر عددي لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح داخل دائرته.



وأضاف، أما إعلان النتيجة النهائية فهو اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات بعد اعتمادها من مجلس الإدارة برئاسة المستشار حازم بدوي.



انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وأجريت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

السيسي: عازمون على استضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة

أشار الرئيس السيسي إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، كما تم التشديد على ضرورة وقف الممارسات التي ترتكب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهلّ اللقاء بالتأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والجزائر، وما يجمع البلدين الشقيقين من روابط تاريخية راسخة، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وزخم متزايد خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، طلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، معربًا عن تمنياته للجزائر الشقيقة بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه، نقل الوزير الأول الجزائري تحيات الرئيس تبون إلى الرئيس، مؤكدًا على التقدير الكبير الذي يحظى به الرئيس لدى الرئيس تبون، وحرص الجزائر على مواصلة العمل مع مصر للبناء على ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين خلال زيارة الرئيس الجزائري إلى مصر في أكتوبر 2024، بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين، كما وجه الوزير الأول الجزائري التهنئة إلى مصر بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وعلى انتخاب الدكتور خالد العناني كمدير عام لليونسكو.

زيادة الاستثمارات المتبادلة تتصدر مباحثات السيسي والوزير الأول للجزائر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلّ اللقاء بالتأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والجزائر، وما يجمع البلدين الشقيقين من روابط تاريخية راسخة، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وزخم متزايد خلال السنوات الأخيرة.



وفي هذا السياق، طلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، معربًا عن تمنياته للجزائر الشقيقة بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، نقل الوزير الأول الجزائري تحيات الرئيس تبون إلى الرئيس، مؤكدًا على التقدير الكبير الذي يحظى به الرئيس لدى الرئيس تبون، وحرص الجزائر على مواصلة العمل مع مصر للبناء على ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين خلال زيارة الرئيس الجزائري إلى مصر في أكتوبر 2024، بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين، كما وجه الوزير الأول الجزائري التهنئة إلى مصر بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وعلى انتخاب الدكتور خالد العناني كمدير عام لليونسكو.



وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء عكس توافقًا مشتركًا حول أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يشمل الزراعة والصناعة والتعليم والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تكثيف التشاور والتنسيق السياسي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، ثمّن الرئيس انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في القاهرة، مؤكدًا ضرورة البناء على نتائجها بما يسهم في دفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.



كما تناول اللقاء آفاق تعظيم التعاون في مجالات التنمية والبنية التحتية وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن بحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك تشجيع الشركات المصرية على توسيع نطاق أعمالها في الجزائر.



وأكد المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضًا لمستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس مواصلة مصر جهودها مع كافة الأطراف من أجل تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة على نحو ما تم اعتماده مؤخرًا في القرار ذي الصلة الصادر عن مجلس الأمن، وتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، والدفع لتجنب ووقف أي انتهاكات للاتفاق، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية، بجانب التحضير لعملية إعادة إعمار القطاع، مشيرًا سيادته إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك من الساعات المتأخرة من منتصف الليل وحتى الساعة التاسعة صباحا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء وتستمر درجات الحرارة فى الانخفاض، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وسيناء، حارعلى جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 14



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16



أبرزها كسر صندوق واقتحام لجنة، الوطنية للانتخابات ترد على شكاوى الأحزاب والمرشحين ا

أكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تلقت 221 شكوى في اليوم الأول و117 شكوى في اليوم الثاني عبر الخط الساخن، إضافة إلى 46 شكوى من ممثلي الأحزاب عبر الواتساب، حيث شملت الشكاوى:

6 شكاوى خاصة بعدم السماح بدخول مندوبين

8 شكاوى لعدم إدراج أسماء ناخبين

51 شكوى تتعلق بسير العملية الانتخابية

وشكوى واحدة عن رشوة انتخابية

بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بالازدحام والحشد وتوجيه الناخبين.



وكشف بنداري أن حزب الدستور تقدم بشكوى بشأن اقتحام اللجنة الفرعية رقم 78 بالدقهلية، مؤكدًا أنه تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم، نجل أحد المرشحين، أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد قيامه بتكسير الصندوق وتعطيل التصويت قبل استئناف العمل.

وفيما يتعلق بمقطع فيديو نشرته المرشحة مونيكا مجدي بدائرة شبرا وروض الفرج، أفاد بنداري بأن لجنة المتابعة أرسلت مذكرة للهيئة أكدت فيها أن المرشحة تواجدت داخل إحدى اللجان لمدة 10 دقائق بصحبة أحد رجال الدين، وأن ما ورد في الفيديو من ادعاءات غير صحيح.

تلقت الهيئة شكاوى من أحزاب: الجبهة الوطنية، حماة وطن، الإصلاح والنهضة، المصري الديمقراطي، العدل، الدستور، الأحرار الاشتراكيين، الجيل الديمقراطي، صوت الشعب، المحافظين، الشعب الجمهوري، إرادة جيل، مستقبل وطن.

تعليق صادم من خبير جيولوجي بشأن بركان إثيوبيا

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بُعد وعلوم الأرض بالجامعات الأمريكية" إن الانفجار البركاني الذي شهدته إثيوبيا مؤخرًا نتج عن تغيّر في المسارات الجيولوجية داخل الأرض، إضافة إلى ارتفاع الضغط الحراري وتراكم ثاني أكسيد الكربون وباقي الغازات المتصاعدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TEN"، أن هذه الغازات تعد المحرك الأساسي لأي انفجار بركاني، مشيرا إلى أن السحب التي رُصدت في المنطقة مصدرها المباشر هذا الانفجار غير المتوقع، مشيرا إلى وجود مناطق محيطة بالبركان تشهد انزلاقات أرضية وتغيرات إقليمية ناجمة عن النشاط البركاني، فضلًا عن تأثر المنطقة ببعض الزلازل الإقليمية التي أدت إلى اهتزازات ملحوظة في القشرة الأرضية.



وأكد أن الانفجار البركاني الحالي يُعد حدثًا نادرًا، إذ جاء بعد 12 ألف سنة من الخمول الجيولوجي، لافتًا إلى أنه يذكّره بزلزال عام 2023 الذي تزامن أيضًا مع نشاط بركاني في بعض المناطق، متوقعا احتمال حدوث زلازل تتبعية مرتبطة بالبركان، نتيجة اختلالات تكتونية تتشكل بعد مثل هذه الانفجارات، متطرقًا إلى تجربة سابقة تتعلق بالسد العالي، مشيرًا إلى أن ملء البحيرة في بداية تشغيله أدى إلى نشاط زلزالي محدود سبّب حالة من عدم الاستقرار في بعض المناطق.



وحذّر من أن وجود 70 مليار متر مكعب من المياه في خزان سد النهضة يُسبب ضغطًا هائلًا على القشرة الأرضية، ما قد يؤدي إلى خلل تكتوني واسع في المنطقة المحيطة، خاصة مع التغيرات الجيولوجية الحالية المرتبطة بالبركان.

الهيئة الوطنية للانتخابات: لا يحق لمندوب المرشح حضور الفرز واستلام محاضر الحصر العددي



قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك تعليمات واضحة لرؤساء اللجان العامة والفرعية بشأن آلية حضور وكلاء المرشحين لعمليات الفرز واستلام محاضر الحصر العددي.



وأوضح أن حضور هذه الإجراءات يقتصر على وكيل المرشح الصادر له توكيل رسمي من الشهر العقاري، والذي يخول له حضور الفرز واستلام محاضر الحصر العددي سواء في اللجان الفرعية أو العامة، وفق ما هو محدد في التوكيل الخاص المقدم من المرشح.

وأشار بنداري إلى أن المندوب يختلف تمامًا عن الوكيل؛ فالمندوب يحصل على تصريح من المحكمة الابتدائية يتيح له التواجد داخل اللجنة الفرعية خلال أيام الاقتراع فقط، ويقتصر دوره على المتابعة حتى تمام الساعة التاسعة مساءً أو حتى انتهاء آخر ناخب من الإدلاء بصوته، ولا يحق له حضور الفرز أو استلام الحصر العددي.

وأكد أن المرشح نفسه يحق له أيضًا حضور عمليات الفرز واستلام نموذج الحصر العددي بعد الانتهاء من إعلان الحصر داخل اللجنة.





وأضاف المدير التنفيذي للهيئة أن رؤساء اللجان العامة تم التنبيه عليهم بأن ما يتم إعلانه هو الحصر العددي للأصوات فقط، وليس النتيجة النهائية. وشدد على أن جميع الأرقام التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ليست نتائج رسمية، وإنما مجرد حصر عددي لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح داخل دائرته. أما إعلان النتيجة النهائية فهو اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

الهيئة الوطنية للانتخابات: حبس نجل أحد المرشحين 4 أيام بتهمة اقتحام لجنة فرعية

كشف عماد الدين عبد الحميد، رئيس لجنة المتابعة التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات بمحافظة الدقهلية، عن الإجراء القانوني بشأن واقعة قيام نجل أحد المرشحين باقتحام اللجنة الفرعية رقم 78، موضحا أنه تم تحرير محضر بالواقعة «إداري الستاموني »، وإحالتها للنيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.



وأكد أن اللجنة تواصل العمل بشكل منتظم دون تأثير على سير العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع مع الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان العامة بالمحافظات.

وأضاف عبد الحميد أن غرفة المتابعة تلقت طلبات دعم لبعض اللجان التي شهدت كثافات من الناخبين، وتم بالفعل دعمها بقضاة احتياطيين لضمان انتظام العمل.

وفيما يتعلق بشكوى استبعاد مندوبين من بعض اللجان الفرعية، أوضح أنه تم التواصل مع رؤساء تلك اللجان الذين أكدوا عدم صحة الشكوى.

وأشار إلى أن مندوبًا عن أحد المرشحين باللجنة رقم 8 تقدّم بشكوى تفيد بوجود كسر في صندوق الاقتراع. وبالتواصل مع رئيسي اللجنة العامة والفرعية، تبيّن أن الكسر بسيط وتم إصلاحه مؤقتًا ثم استبدال الصندوق بآخر جديد، واستمرت العملية الانتخابية داخل اللجنة بشكل منضبط ودون تعطّل.

