رئيس بيرو: سنعلن حالة الطوارئ على الحدود لمنع دخول المهاجرين

أعلن رئيس بيرو خوسيه جيري، أن بلاده ستعلن حالة الطوارئ على طول حدودها مع تشيلي، مع سعي المهاجرين إلى عبور الحدود إلى داخل البلاد.



وقال جيري عبر منصة "إكس"، إن حالة الطوارئ ستوفر قدرا من الهدوء في مواجهة خطر دخول المهاجرين الذين لا يحملون تصاريح.

وتابع قائلا: "لكي نكون أكثر دقة، فإننا لا نفكر في إعلان حالة الطوارئ فحسب بل إننا سنعلن حالة الطوارئ على الحدود مع تشيلي من أجل خلق الهدوء في مواجهة خطر دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد، وهو ما قد يهدد السلامة العامة".

وذكر في تدوينة ثانية فجر السبت، أنه سيتم إقرار حالة الطوارئ في تاكنا قبل منتصف الليل، وتفعيلها لتعزيز الأمن على الحدود.

وأفاد بأنها ستكون أول منطقة حدودية تعلن حالة الطوارئ بسبب الهجرة غير الشرعية والسلامة العامة.

وأشارت السلطات المحلية في بيرو إلى أن هناك ما لا يقل عن 100 أجنبي، معظمهم فنزويليون على الحدود، ويسعون للعبور إلى بيرو.

وفي 20 نوفمبر، حذر المرشح الرئاسي من اليمين المتطرف في تشيلي خوسيه أنطونيو كاست وهو المرشح الأوفر حظا للفوز في جولة الإعادة التي تجرى الشهر المقبل ضد اليسارية جانيت خارا، من المهاجرين غير الشرعيين.

وقال خوسيه أنطونيو كاست في رسالة بالفيديو على الحدود: "عليهم أن يغادروا في الأشهر المقبلة وإلا سيتم احتجازهم وترحيلهم عندما يصل إلى السلطة".

وأضاف: "إذا لم تغادروا طواعية، فسوف نحتجزكم ونطردكم، ثم تغادرون بما لديكم".

