قوات حرس الحدود تبدأ حملة مداهمات ضد المهاجرين في شارلوت الأمريكية (فيديو)

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن السلطات الاتحادية نفذت مداهمات، السبت، في مدينة "شارلوت"، المركز المالي الرئيسي بولاية كارولاينا الشمالية، موسعة بذلك حملتها على الهجرة غير الشرعية إلى جنوب الولايات المتحدة.

وقالت تريشيا ماكلولين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان: "نحن نرسل قوات إنفاذ القانون التابعة لوزارة الأمن الداخلي إلى شارلوت لضمان سلامة الأمريكيين وإزالة المخاطر التي تُهدد السلامة العامة. لقد سقط الكثير من الضحايا بسبب المجرمين الأجانب غير الشرعيين".

ولم تُقدم وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، تفاصيل عن العملية، بما في ذلك عدد ضباط إنفاذ القانون الذين شاركوا فيها أو عدد الأشخاص المُحتجزين.

🚨 BREAKING: Border Commander Greg Bovino has OFFICIALLY been spotted on the ground in Charlotte, North Carolina, helping his men immediately begin arresting illegals.



The local Democrats are MAD 🤣



The SURGE has arrived! No slowing down 🔥pic.twitter.com/WJYQXcXUkY — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 15, 2025

وحثّت فاي لايلز رئيسة بلدية "شارلوت" ومفوضو المدينة، السبت، الناس على طلب المساعدة، بما في ذلك من إدارة شرطة شارلوت ومقاطعة "مكلنبورج"، التي لا تُشارك في المداهمات الاتحادية.

وقال مسؤولو المدينة في بيان "هناك عدد من المنظمات على أهبة الاستعداد لمساعدة الأفراد الذين يسعون للحصول على إرشادات قانونية بشأن مسائل الهجرة".

وأوضحوا أن المداهمات المُتوقعة أثارت الخوف وعدم اليقين في "شارلوت" لأن عمليات مُماثلة في مدن أخرى أسفرت عن احتجاز أشخاص ليس لديهم سجلات جنائية.

كما أفادت شبكة "إن بي سي" بأنه تم نشر قوات حرس الحدود الأمريكية في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وأنها بدأت عمليات اعتقال.

وذكرت الشبكة: "بدأ العملاء الفيدراليون في تنفيذ الاعتقالات بعد نشر عناصر من حرس الحدود في المدينة

ويركّز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري على تكثيف الاعتقالات المتعلقة بالهجرة في المدن التي يقودها الديمقراطيون، مع بذل جهود كبيرة في الأشهر الأخيرة في شيكاجو ولوس أنجليس وواشنطن.

وقال القادة المحليون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه تم إبلاغهم بأن عملية هيئة الجمارك وحماية الحدود ستبدأ السبت.

وعبّرت النائبة الأمريكية ألما آدامز، وهي ديمقراطية، يوم الخميس عن "قلقها البالغ" إزاء وصول أفراد حرس الحدود ودائرة الهجرة والجمارك إلى "شارلوت".

وأسهم حرس الحدود في شيكاغو في زيادة اعتقالات المهاجرين، لكن المتظاهرين وبعض السكان يقولون إنهم استخدموا القوة المفرطة، بما في ذلك إطلاق الغاز المسيل للدموع في المناطق الحضرية المزدحمة.

ومنع قاضٍ اتحادي في شيكاجو ضباط الهجرة من استخدام بعض الأساليب العدوانية وأمرهم بتثبيت كاميرات على أجسامهم بعد أن أظهرت مقاطع فيديو ورد ذكرها في دعوى قضائية اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين.



