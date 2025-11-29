كنت عايزة أجذب المتابعين باي طريقة، اعترافات "قمر الوكالة" قبل الحكم عليها في الفيديوهات الخادشة

18 حجم الخط

ترصد فيتو لقرائها، أقوال التيك توكر قمر الوكالة، أمام جهات التحقيق، قبل إصدار المحكمة الاقتصادية، اليوم الحكم عليها بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، ومشاهد منافية للذوق العام، عبر حساباتها على مواقع التواصل.

وأقرت بأنها كانت تتعمد استخدام ألفاظ وإيحاءات غير لائقة من أجل جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين، وتحقيق أرباح مالية سريعة من الإعلانات والترويج التجاري.

وأضافت المتهمة، انها تقيم في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وتم ضبطها بعد ورود عدد من البلاغات إلى الجهات المختصة، تتهمها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والترويج لمحتوى يخل بالآداب العامة.

ولم تنكر صانعة المحتوى التهم المنسوبة إليها، بل بررت تصرفاتها برغبتها في تحقيق شهرة سريعة وجذب المتابعين بأي وسيلة، لكن اعترافاتها لم تشفع لها، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



لحظة القبض علي المتهمة

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجر "قمر الوكالة" لاتهامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء بالجيزة.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيانها أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية



