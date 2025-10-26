الأحد 26 أكتوبر 2025
حوادث

29 نوفمبر الحكم على التك توكر قمر الوكالة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

قمر الوكالة، فيتو
قمر الوكالة، فيتو

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر المعروفة باسم قمر الوكالة، بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، ومشاهد منافية للذوق العام، عبر حساباتها على مواقع التواصل إلى 29 نوفمبر المقبل للحكم.

 محاكمة التيك توكر قمر الوكالة

وقال المحامي محمد ناصف قنديل: إن جهات التحقيق المختصة بالجيزة أمرت بإخلاء سبيل البلوجر “قمر الوكالة” في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، مع استمرار حبسها على ذمة قضايا أخرى.

يذكر أن جهات التحقيق المختصة بالجيزة، قررت في وقت سابق، حبس البلوجر قمر الوكالة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.

الجريدة الرسمية