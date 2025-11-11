الاحتلال يسطو على تراث أم كلثوم، فرقة إسرائيلية تقيم حفلات لكوكب الشرق وتثير غضب المصريين

18 حجم الخط

سطو الكيان على تراث أم كلثوم، لم تتوقف إسرائيل يومًا عن استفزاز المصريين، معلنة أنها لن تتوقف عن نهب التراث والفن المصري، وكانت آخر محاولات السطو على تراث مصر الفني اليوم، عندما أعلن الاحتلال عن إقامة إحدى الفرق الإسرائيلية حفلا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الأماكن التي يقطنها ويسيطر عليها الكيان في "يافا وحيفا وبئر سبع، وبات يام وبيتاح تيكفا وأوريهودا"، خلال شهر نوفمبر الجاري.

الاحتلال يثير عاصفة غضب بإقامة حفلات لأم كلثوم

الغريب أن الاحتلال أعلن أن فرقة موسيقية إسرائيلية تدعى "النور" تقدم أغاني وتراث أم كلثوم، زاعمة أنها ستقدمها "في مشوار موسيقي خاص في إسرائيل بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم".

الأكثر غرابة زعم الاحتلال أن الفرقة الإسرائيلية "تقدم عرضًا موسيقيًا جديدًا كرسته للمطربة المصرية الأسطورية أم كلثوم، ضمن إحياء الذكرى الخمسين لرحيلها. ستؤدي المطربة العالمية فيوليت سلامة، بمرافقة ٣٠ عازفًا، باقة من أجمل وأشهر أغاني أم كلثوم التي لا تزال تحيا في وجدان الجمهور العربي".

محاولات الكيان الاسرائيلي في السطو على التراث الفني المصري، وخاصة أغاني أم كلثوم ليست حديثة، فقد حدثت محاولات من قبل جهات إسرائيلية للحصول على حقوق استغلال بعض أغاني سيدة الغناء العربي أم كلثوم، مثل أغنية "أنت عمري"، لكنها قوبلت بالرفض.

ومحاولات الاحتلال المستمرة السطو على تراث أم كلثوم، سبق أن أثارت غضب حفيدة أم كلثوم جيهان الدسوقي، التي خاطبت إحدى شركات الإنتاج الفني حول بيع حقوق استغلال أغانى لكوكب الشرق إلى إسرائيل، وهو ما نفته الشركة، وكشفت الشركة أنها لم تبع تراث أم كلثوم لإسرائيل، بل اشترت الحقوق للحفاظ عليها ومنع الآخرين من استغلالها.

وكشف موقف أسرة أم كلثوم أن تراثها لم يتم توريثه لأي جهة وأن العقود التي أبرمت مع الشركات ليست لها قيمة قانونية.

محاولات السطو الإسرائيلية على تراث أم كلثوم لا تنتهي

محاولة إسرائيل السطو على تراث أم كلثوم إما بالشراء أو التحريف لم تنته، ففي عام 2017 حدث حلقات السطو الإسرائيلى على الثقافة والتراث الفنى المصرى، وبرغم أن "تل أبيب" استباحت أفلام وأغنيات وحفلات كوكب الشرق طوال السنوات الماضية، لكنها لم تكتف بذلك، وتواصل السطو على تاريخ وأغاني أم كلثوم بكافة الصور إما بالحفلات، أن تحريف الموسيقى والأغاني لتغنى بالعبري، دون الاكتراث بالتراث المصري، في محاولة لبث تاريخ مغلوط لنفسها.

محاولة سرقة تراث أم كلثوم في إسرائيل، فيتو

وحاول الكيان إلصاق نفسه بأنه ينتمي لهذه الثقافة وخاصة أغاني وتراث أم كلثوم، زاعما أن هذا التراث يخصها، وذلك بدا واضحًا عندما أقدمت القناة الأولى العبرية الإسرائيلية مؤخرا على إنتاج فيلم وثائقى عن حياة كوكب الشرق أم كلثوم عام 2017، بعنوان "بعيون إسرائيلية: كوكب الشرق أم كلثوم..."، وبثته في وثائقي ناطق باللغة العبرية استعرضت فيه كل تاريخها فى السياسة، ومدة علاقتها بالملك فاروق ومن بعده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وذكر الفيلم الوثائقى كلمة "إسرائيل" أكثر من مرة، فى محاولة لربط نفسها بشكل زائف بهذه المرحلة التاريخية وشخصية أم كلثوم والثقافة المصرية، لإيهام البعض أن الروابط الشعبية مع الفنانين قوية وعابرة على القضايا السياسية والوجود الطارئ.

محاولة تهويد الأفلام المصرية وتراث أم كلثوم

وكشفت موسوعة الدكتور محمد البوجي، أستاذ الأدب والفكر بجامعة الأزهر بغزة، أن محاولات الكيان السطو على التراث والتاريخ الفلسطيني والعربي فقط، بل طالت الموروث التراثي والفني العربي، في محاولة لخلق إثباتات تبرهن أحقيتها "المزيفة" في الوجود في قلب الوطن العربي، وقام الكيان بسرقة بعض الأفلام العربية القديمة وبثها على أنها "إسرائيلية"، وكانت آخر محاولات السرقة الممنهجة لديها بالسطو على أغاني عمالقة الفن العربي، أمثال سيدة الغناء العربي أم كلثوم والسيدة فيروز وإعادة غنائها من قبل مغنين "إسرائيليين" بعد تزييفها بإجراء عملية "تهويد" لها، وهو ما يهدد بتشويه التراث الفني العربي بأكمله.

إسرائيلية تسطو على أغاني أم كلثوم، فيتو

كما كشفت موسوعة الباجي أيضًا محاولة الكيان سرقة التراث الفني العربي، والبداية كانت من استغلال الأفلام السينمائية المصرية التي أخرجها أو مثل فيها ممثلون يهود، وتم بثها على أنها أفلام إسرائيلية مع تجاهل حقوق النشر، وما زالت حتى الآن هناك قضايا في المحاكم الدولية بين بعض منتجي الأفلام والاحتلال الإسرائيلي.

وتعتبر أغاني أم كلثوم وفيروز من أواخر ما طالتها سرقات الكيان، حيث قام مغنون إسرائيليون بغناء أغانيهما، حيث مرت سرقة أغاني فيروز وأم كلثوم بمرحلتين، الأولى كان يغني هذه الأغاني مطربون "إسرائيليون" باللغة العربية كما هي مثل أغنية "أمل حياتي" لأم كلثوم والتي أداها المغني الإسرائيلي "زيف يحزقيل" في العديد من الحفلات.

أما المرحلة الثانية فقد حدث فيها التطور الأخطر عندما بدأ الإسرائيليون بترجمة كلمات الأغاني للغة العبرية، وكانت أولى الأغاني التي أجريت لها ترجمة عبرية أغنية "سألوني الناس" للسيدة فيروز، حيث تُرجمت كلمات الأغنية للعبرية وتم أداؤها بنفس اللحن، وقام بأدائها فرقة متخصصة في سرقة أغاني فيروز وترجمتها للعبرية أطلق عليها اسم "توركيز" أو "حجر فيروز"، وتعمل الفرقة على ترجمة المزيد من أغاني الفنانة اللبنانية فيروز للعبرية، تحت دعوى "مد جسور الثقافة بين الشعوب".

النشطاء يتساءلون عن دور منظمة اليونسكو لحفظ تراث مصر

وأثار استيلاء الكيان على تراث سيدة الغناء العربي، والإعلان عن حفل تقام في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حالة من الرفض الكبير بين المصريين، الذين تساءلوا عن حق إقامة فرقة إسرائيلية لحفل لتراث سيدة الغناء العربي أم كلثوم دون الرجوع إلي أصحاب الحق في مصر وخاصة أسرتها.

كما كشفت الحفلة الغنائية المزعومة لأم كلثوم في إسرائيل عن التجاوزات الإسرائيلية فى حق التراث الفنى والغنائى المصرى، ومع تكرار وقائع السطو تساءل العديد من النشطاء عن دور مؤسسات قد تلجأ لها مصر لحماية هذا التراث وعلى رأسها منظمة اليونسكو.

وأكد خبراء الثقافة أن "خطوات الكيان الحثيثة تؤكد أن تجاهل قضية تلك السرقات سيجعلنا نستيقظ في يوم من الأيام على سرقات جديدة للتراث المصري وزعم أنه أحد مصادر التراث العبري".



