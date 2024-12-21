كيف تساعد اليوجا في علاج الأرق، وما الوضعيات المناسبة؟

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى اليوجا للتخلص من الأرق، ويُعد المفتاح للنوم هو الالتزام بالوضعيات الهادئة والمريحة.

على الرغم من أن البعض يعتقد أنه يجب إرهاق النفس بالتمارين المكثفة قبل النوم، فإن الحقيقة هي أنه يجب أن يهدف الشخص إلى تهدئة جهازه العصبي والاسترخاء من ضغوطات اليوم.

حيث وجدت الدراسات أن ممارسة اليوجا بانتظام تعمل على تحسين كفاءة النوم، وإجمالي وقت النوم، ومدى سرعة النوم، من بين تحسينات أخرى لأولئك الذين يعانون من الأرق، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الانحناء للأمام

الانحناء للأمام ينشط الجهاز العصبي السمبتاوي، ويعمل هذا النظام على إبطاء العمليات الجسدية، ويطلق التوتر ويساعد على النوم.

العضلات المستهدفة: العضلة الظهرية العريضة، العضلة المدورة الصغرى والكبرى، العضلة المنتصبة للعمود الفقري، العضلة الألوية الكبرى، أوتار الركبة.

تذكر أخذ من 10 إلى 15 نفسًا بطيئًا وعميقًا قبل النهوض برفق للوقوف.

الالتواء في وضعية الاستلقاء على الظهر

تساعد الالتواءات بشكل عام على إزالة السموم وتخفيف التوتر وتقليل آلام الظهر، وعلاوة على ذلك، وجد أن بعض وضعيات الاستلقاء تساعد على استرخاء انعكاس الضغط، مما يساعد على خفض ضغط الدم، ويمكن أن يساعد هذا في النوم والبقاء نائمًا.

العضلات المستهدفة: الأرداف، منتصب العمود الفقري، العضلات المائلة الخارجية.

أثناء التنفس والالتواء، تحقق من الجسم وتأكد من عدم رفع لوحي الكتف عن الأرض، وإذا كان الأمر كذلك، يمكن رفع الساق قليلًا وإضافة وسادة (أو وسادة أخرى) للحفاظ على الكتف تضغطان على الحصيرة، يجب البقاء في هذا الوضع لمدة 5 أنفاس عميقة على الأقل.

وضعية الجرو

وضعية الجرو هي وضعية طفل معدلة، وهي تمد الجزء العلوي من الظهر والعمود الفقري والكتفين، ويساعد هذا في تخفيف التوتر والضغط، كما تعمل الجبهة على الأرض على تحفيز الغدة النخامية، وهي مصدر رئيسي للميلاتونين، الذي يساعد على النوم.

العضلات الممتدة: العضلة الظهرية العريضة، العضلة المدورة الكبرى، عضلات الكفة المدورة، عضلات البطن، العضلات الدالية

من المهم البقاء لمدة 5 إلى 10 أنفاس قبل تحريك اليد للخلف حتى تصبح على أربع مرة أخرى.

وضعية الطفل

تعمل وضعية الطفل على تمديد الوركين والفخذين والكاحلين، كما أنها تمد الجذع الخلفي بشكل سلبي وتسترخي بلطف عضلات الجزء الأمامي من الجسم، وتقلل هذه الوضعية من التوتر وتحفز الميلاتونين وتهدئ العقل.

العضلات الممتدة: العضلة الظهرية العريضة، أسفل الظهر، الكتفين، الوركين.

ابق على هذا الوضع لمدة 10 أنفاس على الأقل.

وضع الساقين على الحائط

وضع الساقين على الحائط وهو وضع سلبي تمامًا لا يحتاج إلى أي طاقة أو جهد عضلي، لذا فهو يساعد في تحضير العقل والجسم للنوم.

العضلات الممتدة: أوتار الركبة والرقبة، الجزء الأمامي من الجذع.

ابق على هذا الوضع طالما أردت، وتنفس بعمق وتخلص من التوتر.

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