السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مؤشرات أولية، تقدم محمد بلال على فرج عامر في انتخابات نادي سموحة

انتخابات نادي سموحة،
انتخابات نادي سموحة، فيتو
18 حجم الخط

كشفت المؤشرات الأولية لانتخابات نادي سموحة بالاسكندرية، عن تقدم محمد بلال بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، وذلك في منافسة قوية بينه وبين فرج عامر الرئيس السابق ووليد عرفات.


كما تقدم بعضوية نائب رئيس مجلس الإدارة عمر الغنيمي، ورامي فتح الله أمينًا للصندوق، وأسماء الخولى  وأشرف مختار، ومحمد سودان، ومحمد محمد  نمر ومحمود ماجد قطب “أعضاء فوق السن”. 

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

 

 

وكان قد أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي في الإسكندرية، باب التصويت رسميًّا، لتبدأ أعمال فرز الأصوات.

وخصص نادي سموحة 100 لجنة انتخابية، لاستقبال الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية للنادي جرى تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال أعضاء النادي وإتاحة عملية انتخابية منظمة.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، إلى جانب الإشراف الكامل من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، التي تتابع لحظة بلحظة سير العملية داخل اللجان لضمان الانضباط والشفافية وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات في الأندية الرياضية.

ويحق 111 ألفًا و34 عضوًا الإدلاء بأصواتهم في الجمعية العمومية وفق الجداول الرسمية المعتمدة، فيما يكتمل النصاب القانوني بحضور 10000 عضو وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية نادي سموحة والنائب عمر خميس

مواد متعلقة

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي بعد مرور 30 دقيقة

مؤشرات أولية، تقدم محمد بلال على فرج عامر في انتخابات نادي سموحة

تفاصيل ما حدث من سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح داخل غرفة الحكام بعد مباراة الجيش الملكي

رياح وأمطار على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم السبت

لحظة تعدي لاعبي الجيش الملكي على لاعبي الأهلي لأخذ الآلة الحادة وإخفائها (فيديو)

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين مولودية الجزائر وصن داونز بالشوط الأول

وزير الري يعلق على ضربة جزاء الجيش الملكي أمام الأهلي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تعرف على المغادرين من المنافسة، مفاجآت الحلقة الخامسة لبرنامج دولة التلاوة (فيديو)

صوت ملائكي، أداء رائع من المتسابق محمود كمال الدين ببرنامج دولة التلاوة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية