مؤشرات أولية، تقدم محمد بلال على فرج عامر في انتخابات نادي سموحة

كشفت المؤشرات الأولية لانتخابات نادي سموحة بالاسكندرية، عن تقدم محمد بلال بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، وذلك في منافسة قوية بينه وبين فرج عامر الرئيس السابق ووليد عرفات.



كما تقدم بعضوية نائب رئيس مجلس الإدارة عمر الغنيمي، ورامي فتح الله أمينًا للصندوق، وأسماء الخولى وأشرف مختار، ومحمد سودان، ومحمد محمد نمر ومحمود ماجد قطب “أعضاء فوق السن”.

وكان قد أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي في الإسكندرية، باب التصويت رسميًّا، لتبدأ أعمال فرز الأصوات.

وخصص نادي سموحة 100 لجنة انتخابية، لاستقبال الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية للنادي جرى تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال أعضاء النادي وإتاحة عملية انتخابية منظمة.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، إلى جانب الإشراف الكامل من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، التي تتابع لحظة بلحظة سير العملية داخل اللجان لضمان الانضباط والشفافية وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات في الأندية الرياضية.

ويحق 111 ألفًا و34 عضوًا الإدلاء بأصواتهم في الجمعية العمومية وفق الجداول الرسمية المعتمدة، فيما يكتمل النصاب القانوني بحضور 10000 عضو وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

