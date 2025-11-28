استقالة مدير مكتب الرئيس الأوكراني بعد تفتيش منزله لتورطه في قضايا فساد

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استقالة مدير مكتبه أندريه يرماك، بعد تفتيش منزله في إطار قضية فساد، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكانت سلطات مكافحة الفساد في أوكرانيا فتشت منزل يرماك، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ما فاقم أزمة سياسية كبيرة في وقت تواجه فيه كييف ضغوطا من واشنطن لقبول شروط اتفاق سلام.

وأكد يرماك، الذي يرأس فريق التفاوض الأوكراني الذي يحاول التوصل إلى تفاهمات بعد أن قدمت واشنطن مسودة تلبي مطالب روسيا، أن شقته جرى تفتيشها، وقال إنه يتعاون بشكل كامل.

وفي بيان مشترك، قال المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المعني بمكافحة الفساد، إن عمليات التفتيش "مصرح بها" ومرتبطة بأحد التحقيقات، دون تحديد ماهيته.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الهيئتان المعنيتان بمكافحة الفساد فتح تحقيق شامل في ما أثير عن مخطط رِشًا بقيمة 100 مليون دولار في شركة الطاقة النووية الحكومية والذي تورط فيه مسؤولون كبار سابقون وشريك تجاري سابق لزيلينسكي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.