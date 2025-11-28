الجمعة 28 نوفمبر 2025
استقالة مدير مكتب الرئيس الأوكراني بعد تفتيش منزله لتورطه في قضايا فساد

 أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استقالة مدير مكتبه أندريه يرماك، بعد تفتيش منزله في إطار قضية فساد، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكانت سلطات مكافحة الفساد في أوكرانيا فتشت منزل يرماك، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ما فاقم أزمة سياسية كبيرة في وقت تواجه فيه كييف ضغوطا من واشنطن لقبول شروط اتفاق سلام.
وأكد يرماك، الذي يرأس فريق التفاوض الأوكراني الذي يحاول التوصل إلى تفاهمات بعد أن قدمت واشنطن مسودة تلبي مطالب روسيا، أن شقته جرى تفتيشها، وقال إنه يتعاون بشكل كامل.

وفي بيان مشترك، قال المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المعني بمكافحة الفساد، إن عمليات التفتيش "مصرح بها" ومرتبطة بأحد التحقيقات، دون تحديد ماهيته.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الهيئتان المعنيتان بمكافحة الفساد فتح تحقيق شامل في ما أثير عن مخطط رِشًا بقيمة 100 مليون دولار في شركة الطاقة النووية الحكومية والذي تورط فيه مسؤولون كبار سابقون وشريك تجاري سابق لزيلينسكي.
 

