ثقافة وفنون

تقييمات القسم الأول من الموسم الأخير لمسلسل STRANGER THINGS

STRANGER THINGS،
STRANGER THINGS، فيتو
18 حجم الخط

حصد القسم الأول من الموسم الخامس والأخير من مسلسل الشهير STRANGER THINGS، علي تقييمات مرتفعة بموقع التقييمات الشهير IMDb.

Episode 1 - The Crawl 

 8.5 

Episode 2 - The Vanishing of  Wheeler 

 9.1

Episode 3 - The Turbow Trap 

 9.2

Episode 4 - Sorcerer

 9.8

Image

وطرحت رسميا شبكة نتفليكس للبث الرقمي، القسم الأول من الموسم الخامس والأخير من مسلسل الشهير STRANGER THINGS، للمشاهدة حصريا عبر المنصة.

وأعلنت شبكة نتفليكس، عن مدة حلقات الجزء الأول من الموسم الخامس والأخير لمسلسلها الشهير Stranger Things.

ويتكون الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسل Stranger Things، من ٤ حلقات جاءت مدتها كالتالي:ـ

الحلقة ١: ساعة و٨ دقائق
الحلقة ٢: ٥٤ دقيقة
الحلقة ٣: ساعة و٦ دقائق
الحلقة ٤: ساعة و٢٣ دقيقة

Image

وشوقت الممثلة الشابة  مايا هوك الجمهور لمشاهدة الموسم الأخير من مسلسل نتفليكس الشهير "Stranger Things".

وقالت مايا، خلال تصريحات صحفية: "الأحداث تصبح جنونية منذ اللحظة الأولى.. هذا الموسم يبدأ بأقصى وتيرة، وستشعرون بأن الرهانات عالية من البداية وحتى النهاية".

الأخوان دافر: هولي ويلر هي محور الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

فيما كشف  الأخوان دافر، أن شخصية الممثلة هولي ويلر هي محور الموسم الخامس والاخير من مسلسلهما STRANGER THINGS.

وقال مبتكرا مسلسل STRANGER THINGS، في تصريحات صحفية، عن سبب إضافة شخصية هولي ويلر في الموسم الأخير: "بمجرد مشاهدة الموسم كاملًا، ستفهمون أهمية إضافتها إلى طاقم التمثيل بشكل أفضل".

عناوين حلقات الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسل STRANGER THINGS

أعلنت شبكة البث الرقمي نتفليكس، عن عناوين حلقات الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسلها الأخير STRANGER THINGS.

وجاءت عناوين الحلقات الجديدة كالتالي:

Episode 1 - The Crawl 

Episode 2 - The Vanishing of  Wheeler 

Episode 3 - The Turbow Trap 

Episode 4 - Sorcerer

Image

خطة نتفليكس لعرض الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم نتفليكس، تفاصيل خطة عرضها للموسم الخامس والأخير من مسلسل STRANGER THINGS.

وذكرت نتفليكس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS، سيعرض على ثلاثة أقسام، القسم الأول بتاريخ 27 نوفمبر، والقسم الثاني بتاريخ 25 ديسمبر، علي أن تعرض  الحلقة الأخيرة بتاريخ 31 ديسمبر.

فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

 فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

Image

Stranger Things Stranger Things الجزء الخامس STRANGER THINGS الموسم الاخير Stranger Things4

