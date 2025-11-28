الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

ياسر قورة نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشيوخ

المهندس ياسر قورة
المهندس ياسر قورة
18 حجم الخط

أخطر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مجلس الشيوخ بتعيين المهندس ياسر قورة نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالمجلس.

جلسة مجلس الشيوخ 

وجاء المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ضمن التعيينات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمجلس الشيوخ ضمن مجموعة أخرى من حزب الوفد، منهم الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، وعباس حزين عضو الهيئة العليا وأخرى.

حزب الوفد
حزب الوفد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة جلسة مجلس الشيوخ رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لإخماد حريق ستوديو مصر، ومصدر يكشف سبب الواقعة (فيديو وصور)

منذر طمين يقود الهجوم، تشكيل المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

إجراء مفاجئ من الخطيب تجاه رمضان صبحي

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

الحماية المدنية تخمد حريق ستوديو مصر والمباحث تستمع لأقوال الشهود (فيديو وصور)

المؤشرات الأمريكية تتجه لخسارة شهرية بسبب عطل بورصة شيكاغو

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

4 منتخبات تشارك لأول مرة في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هدية علمية تنعش الفكر، عرض كتاب "بناء الوعي وإنارة الفكر" في عدد مجلة الأزهر الجديد

من السنة النبوية، فضل يوم الجمعة والأحاديث الواردة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية