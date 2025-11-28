ياسر قورة نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشيوخ

18 حجم الخط

أخطر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مجلس الشيوخ بتعيين المهندس ياسر قورة نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالمجلس.

جلسة مجلس الشيوخ

وجاء المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ضمن التعيينات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمجلس الشيوخ ضمن مجموعة أخرى من حزب الوفد، منهم الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، وعباس حزين عضو الهيئة العليا وأخرى.

حزب الوفد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.