بتقدير ممتاز، «السيو والتحرير الصحفي» رسالة ما جستير بكلية الإعلام جامعة الأزهر (صور)

نوقشت، في كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف، رسالة ماجستير بعنوان "تحسين محركات البحث (SEO) وعلاقته بتحرير المحتوى الصحفي"- دراسة تطبيقية على المضمون والقائم بالاتصال.

ومنحت اللجنة العلمية الباحث، عبد الفتاح الحبشي عبد الفتاح أبو ريشة، درجة التخصص (الماجستير) في الإعلام، قسم الصحافة والنشر، بدرجة "ممتاز".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من: الدكتور عبد العظيم إبراهيم خضر، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الصحافة والنشر السابق بالكلية (مشرفا رئيسا)، والدكتور، محمود منصور هيبة، أستاذ ورئيس قسم الصحافة والنشر بكلية التربية النوعية جامعة بنها (مناقشا خارجيا)، والدكتور، محمد سيد محمد الورداني، أستاذ الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، ورئيس المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية (مشرفا مشاركا)، والدكتور، إبراهيم بسيوني، أستاذ الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر (مناقشا داخليا).

