الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
ads

بتقدير ممتاز، «السيو والتحرير الصحفي» رسالة ما جستير بكلية الإعلام جامعة الأزهر (صور)

الباحث، عبد الفتاح
الباحث، عبد الفتاح الحبشي عبد الفتاح أبو ريشة
18 حجم الخط
ads

نوقشت، في كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف، رسالة ماجستير بعنوان "تحسين محركات البحث (SEO) وعلاقته بتحرير المحتوى الصحفي"- دراسة تطبيقية على المضمون والقائم بالاتصال.

 

ومنحت اللجنة العلمية الباحث، عبد الفتاح الحبشي عبد الفتاح أبو ريشة، درجة التخصص (الماجستير) في الإعلام، قسم الصحافة والنشر، بدرجة "ممتاز".

 

رسالة ماجستير بعنوان “تحسين محركات البحث (SEO) وعلاقته بتحرير المحتوى الصحفي”

 

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من: الدكتور عبد العظيم إبراهيم خضر، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الصحافة والنشر السابق بالكلية (مشرفا رئيسا)، والدكتور، محمود منصور هيبة، أستاذ ورئيس قسم الصحافة والنشر بكلية التربية النوعية جامعة بنها (مناقشا خارجيا)، والدكتور، محمد سيد محمد الورداني، أستاذ الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، ورئيس المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية (مشرفا مشاركا)، والدكتور، إبراهيم بسيوني، أستاذ الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر (مناقشا داخليا).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلام جامعة الازهر الأزهر الشريف تحسين محركات البحث جامعة الأزهر الشريف جامعة الأزهر كلية الاعلام جامعة الازهر كليه التربية النوعية جامعة بنها

مواد متعلقة

فتح باب التقدم لجوائز جامعة الأزهر في مختلف المجالات العلمية أول ديسمبر

مجلس جامعة الأزهر يوجه الكليات بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

افتتاح معمل مشترك للبحوث الحيوية بين جامعة الأزهر و"خوباي للتكنولوجيا" الصينية

"الأزهر" تتصدر تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية البينية ضمن أفضل 2000 جامعة بالعالم

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لإخماد حريق ستوديو مصر، ومصدر يكشف سبب الواقعة (فيديو وصور)

منذر طمين يقود الهجوم، تشكيل المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

إجراء مفاجئ من الخطيب تجاه رمضان صبحي

المؤشرات الأمريكية تتجه لخسارة شهرية بسبب عطل بورصة شيكاغو

تطورات حالة تامر حسني بعد إجراء عملية الكلى، هل تعرض لمضاعفات خطيرة؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

4 منتخبات تشارك لأول مرة في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هدية علمية تنعش الفكر، عرض كتاب "بناء الوعي وإنارة الفكر" في عدد مجلة الأزهر الجديد

من السنة النبوية، فضل يوم الجمعة والأحاديث الواردة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads