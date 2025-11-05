تزامنا مع موسم "الجمعة البيضاء"، حماية المستهلك يتوعد بعقوبات تصل لـ2 مليون جنيه للعروض المضللة

18 حجم الخط

وجّه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتعزيز الحملات الرقابية الميدانية وتفعيل منظومة الرصد الإلكتروني لمتابعة حركة الأسواق ومنصات التجارة الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع بدء موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، لضمان التزام الشركات والمحال التجارية بالشفافية في العروض الترويجية ومنع أي ممارسات خادعة أو مضللة للمستهلكين.

وأكد السجيني أن الجهاز سيتعامل بحزم مع أي محاولة لاستغلال المواطنين أو تضليلهم خلال موسم التخفيضات، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك.

وأوضح أن الجهاز، من خلال إدارة المرصد الإعلاني والإعلانات المضللة، يتابع على مدار الساعة ما يُنشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التسوق الإلكتروني، للتأكد من التزام الشركات بمعايير الشفافية والمصداقية في نسب الخصم وطبيعة السلع والخدمات المعروضة.

وأضاف رئيس الجهاز أن ضوابط موسم التخفيضات التي وضعها الجهاز تُلزم الموردين والمحال التجارية بإعلان السعر قبل وبعد الخصم بشكل واضح ومقروء، مع بيان نسبة التخفيض الحقيقية، والإفصاح عن أي شروط خاصة بالعروض الترويجية، مع منع الإعلان عن تخفيضات وهمية أو خصومات على سلع تم رفع أسعارها مسبقًا.



كما شدّد على ضرورة إصدار فاتورة معتمدة تُوضح السعر قبل الخصم وبعده ونسبة التخفيض الفعلية، حفاظًا على حق المستهلك في المعرفة والمقارنة.

وفيما يتعلق بالمسابقات والعروض الترويجية المصاحبة لموسم "الجمعة البيضاء"، أشار السجيني إلى أن الجهاز يتابعها باعتبارها أنشطة خاضعة لضوابط حماية المستهلك، مؤكدًا أن شروط الاشتراك يجب أن تكون معلنة وواضحة، وأن تتضمن بيانًا بقيمة الجوائز وطريقة اختيار الفائزين ومدة المشاركة، ضمانًا للشفافية ومنع أي لبس أو تضليل.



ونوّه إلى أن الجهاز سيواجه بحسم أي مسابقات وهمية أو حملات دعائية تروّج لجوائز غير حقيقية أو تستغل بيانات المستهلكين بشكل غير قانوني.

ولفت السجيني إلى أن الجهاز شكّل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار شهر نوفمبر بالكامل بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية بالمحافظات؛ لمتابعة حركة الأسواق ورصد الإعلانات والعروض الترويجية، والتعامل السريع مع أي مخالفات أو شكاوى يتم رصدها ميدانيًا أو إلكترونيًا.



وتعمل الغرفة على متابعة مؤشرات الشكاوى وتحليلها بشكل لحظي للتدخل الفوري ضد أي ممارسات تضليلية أو استغلالية، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة حماية المستهلك ويضمن المنافسة العادلة بين الشركات والمحال التجارية.

وأكد رئيس الجهاز أن موسم التخفيضات يمثل فرصة لتنشيط حركة التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز المنافسة وزيادة معدلات الإقبال الشرائي وتوفير سلع بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن دور الجهاز لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد إلى تعزيز مبادئ الشفافية والممارسات التجارية المسؤولة، في إطار استراتيجية الدولة لترسيخ الثقة بين المستهلك والتاجر وتحقيق التنمية المستدامة.

