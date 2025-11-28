رواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه، 1450 وظيفة جديدة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية

18 حجم الخط

كشف وزارة العمل عن توفير وظائف جديدة في محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك للشباب الخريجين والحاصلين علي مؤهلات عليا ومتوسطة.

وظائف جديدة في محطة الضبعة للطاقة النووية

واعلنت وزارة العمل اليوم الجمعة، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات، عن توافر عدد 1450 فرصة عمل للعمل بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في عدد من التخصصات الفنية والعمالية يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

الوظائف المطلوبة في مشروع محطة الضبعة النووية

وكشفت وزارة العمل عن الوظائف المطلوبة في مشروع محطة الضبعة النووية وتشمل: 400 حداد مسلح، و400 نجار مسلح، و200 عامل عادي، و150 فورمجي خرسانة، و300 نجار شدة معدنية، وذلك برواتب مجزية تبدأ من 10,000 جنيه للعمالة وتصل للمهن الفنية إلى 13,000 جنيه، وحوافز شهرية وحوافز إنتاج.

مزايا وظائف محطة الضبعة للطاقة النووية

وتتضمن مزايا وظائف محطة الضبعة للطاقة النووية ما يلي: توفير سكن للعمال بالقرب من موقع المشروع، ووسائل انتقال داخلية من وإلى المشروع، بالإضافة إلى تقديم ثلاث وجبات يوميًا، على أن يتم التقديم من اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025 ولمدة 5 أيام، من خلال الرابط التالي من هنا للاستفسار يمكن التواصل عبر الهاتف أو الواتس آب على الأرقام:

01271817923 – 01553700906

وظائف جديدة في محطة الضبعة للطاقة النووية، فيتو

وتؤكد وزارة العمل استمرار جهودها في توفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم مشاركة العمالة المصرية في المشروعات القومية الكبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.