الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه، 1450 وظيفة جديدة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
18 حجم الخط
ads

كشف وزارة العمل عن توفير وظائف جديدة في محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك للشباب الخريجين والحاصلين علي مؤهلات عليا ومتوسطة.

 

وظائف جديدة في محطة الضبعة للطاقة النووية

 

واعلنت وزارة العمل اليوم الجمعة، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات، عن توافر عدد 1450 فرصة عمل للعمل بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في عدد من التخصصات الفنية والعمالية يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران  بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

 

الوظائف المطلوبة في مشروع محطة الضبعة النووية

 

وكشفت وزارة العمل عن الوظائف المطلوبة في مشروع محطة الضبعة النووية وتشمل: 400 حداد مسلح، و400 نجار مسلح، و200 عامل عادي، و150 فورمجي خرسانة، و300 نجار شدة معدنية، وذلك برواتب مجزية تبدأ من 10,000 جنيه للعمالة وتصل للمهن الفنية إلى  13,000 جنيه، وحوافز شهرية وحوافز إنتاج.

 

مزايا وظائف محطة الضبعة للطاقة النووية

 

وتتضمن مزايا وظائف محطة الضبعة للطاقة النووية ما يلي: توفير سكن للعمال بالقرب من موقع المشروع، ووسائل انتقال داخلية من وإلى المشروع، بالإضافة إلى تقديم ثلاث وجبات يوميًا، على أن يتم التقديم من اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025 ولمدة 5 أيام، من خلال الرابط التالي من هنا  للاستفسار يمكن التواصل عبر الهاتف أو الواتس آب على الأرقام:
01271817923 – 01553700906

وظائف جديدة في محطة الضبعة للطاقة النووية، فيتو
وظائف جديدة في محطة الضبعة للطاقة النووية، فيتو

 

وتؤكد وزارة العمل استمرار جهودها في توفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم مشاركة العمالة المصرية في المشروعات القومية الكبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وظائف جديدة في محطة الضبعة للطاقة النووية وزارة العمل توفير فرص عمل حقيقية للشباب محطة الضبعة للطاقة النووية الضبعة النووية المشروعات القومية الكبرى الوظائف المطلوبة مشروع محطة الضبعة النووية وزير العمل محمد جبران

مواد متعلقة

وزارة العمل تمد فترة التقديم لمبادرة التدريب المهني

وزارة العمل تدعو المصريين في لبنان للاستفادة من مهلة تسوية أوضاع الإقامة

الأكثر قراءة

15 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للشباب المصري

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

الأهلي vs الجيش الملكي.. تشكيل الأحمر المتوقع لصدام التشامبيونزليج.. بطل مصر يتطلع لزيادة انتصاراته على الأندية المغربية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مفاجئ في 7 أصناف والخيار يسجل 7 جنيهات

سعر السمك اليوم، بشرى عن البلطي وارتفاع البوري والجمبري 20 جنيها

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف (بث مباشر)

خدمات

المزيد

الجنيه يحقق ريمونتادا أمام الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بزيادة الأموال وسداد الديون

دعاء أول جمعة من جمادى الآخرة لتيسير الزواج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية