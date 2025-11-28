الجمعة 28 نوفمبر 2025
8 مباريات اليوم في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين
دوري المحترفين، تنطلق في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، مواجهات الجولة الـ 14 من دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف بـ دوري المحترفين موسم 2025-2026.

مباريات اليوم في دوري المحترفين

أبوقير للأسمدة ضد الاتصالات

القناة ضد مالية كفر الزيات

مسار ضد أسوان

ديروط ضد الإنتاج الحربي

طنطا ضد لافيينا

بترول أسيوط ضد الترسانة

بلدية المحلة ضد الداخلية

المنصورة ضد راية

فيما تقام مباراة السكة الحديد ضد بروكسي بالجولة ذاتها يوم 5 ديسمبر المقبل باستاد بتروسبورت.
 

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026


كان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

 

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

