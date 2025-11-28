سعر الفائدة على شهادة الخير في البنك الزراعي

18 حجم الخط

يستفسر الكثير من عملاء البنك الزراعي عن سعر الفائدة في شهادات ادخار الخير المتاحة حاليا عبر فروع البنك.

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أن شهادة الخير الجديدة هي شهادة ادخارية مدتها 3 سنوات تمنح لحضرتك عائد دوري مميز ثابت طوال مدة الشهادة.

سعر الفائدة 17 % في حالة دورية العائد شهريا.

سعر الفائدة 17.5% في حالة دورية عائد سنويا (يضاف سنويا).

فئات الشهادة تبدأ من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.

يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر وفقا للشروط والأحكام.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وفقا للشروط والأحكام.

يتم فتح حساب توفير او جارى على حسب طلب العميل لتحويل العائد الدوري علية.

الأوراق المطلوبة بتكون صورة البطاقة الشخصية السارية.

تقدر تقدم على الشهادة من خلال جميع فروع البنك المنتشرة في جميع المحافظات.

ومن جانب آخر يقدم البنك الزراعي من خلال قطاع الخزانة أفضل الاستشارات المالية للعملاء لأفضل الفرص المالية والاستثمارية المتاحة في السوق.

وتشمل قائمة خدمات قطاع الخزانة الكثير منها ما يلي:

القيام بدراسة تفصيلية للسوق المصرفي بشكل يومي.

عقد لقاءات مع المستشارين الماليين ممن لهم الخبرة اللازمة لتقديم أفضل النصائح المالية للعملاء بخصوص فرص الاستثمار الأكثر ربحية بالإضافة إلى اطلاعهم المستمر على آخر التوجهات في السوق المصرفية.

ويقوم البنك من خلال قطاع الخزانة بتقديم خدمة شراء وبيع الأوراق المالية لصالح عملائه بفروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية "تصل إلى 1200 فرع" بكفاءة وسرعة عالية.

وباعتبار أن أذون الخزانة وسندات الخزانة المصرية من أهم الفرص الاستثمارية وأكثرها ربحية، يتيح البنك الزراعي المصري من خلال قطاع الخزانة:

شراء وبيع أذون وسندات الخزانة المصرية للعملاء بأسعار تنافسية تحقق أعلى عائد للعميل من خلال تلقي طلباتهم بفروع البنك بجميع أنحاء الجمهورية ومتابعة تنفيذها وإجراء التسويات المالية وإخطار العملاء.

إرسال كشوف حسابات بالأرصدة والقيم السوقية الخاصة سندات وأذون الخزانة بناء على طلب العملاء.

التعرف على المشاكل الي تواجه العملاء والاتصال بالإدارات المختصة لمحاولة تذليلها ومتابعتها للتأكد من حل تلك المشاكل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.