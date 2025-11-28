جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 6 جنود خلال اشتباكات في بيت جن بريف دمشق

18 حجم الخط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إصابة 6 جنود خلال اشتباكات وقعت أثناء القيام بعملية للقوات الإسرائيلية في قرية بيت جن بريف دمشق جنوب سوريا.



وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس" أن "العملية نفذتها قوات الفرقة 210 استنادًا إلى معلومات استخباراتية جمعت خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف اعتقال العناصر الذين خططوا لمخططات إرهابية تستهدف مواطني إسرائيل".

وأضاف أدرعي أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة ضابطين ومقاتل احتياط بجروح خطيرة، ومقاتل احتياط آخر بجروح متوسطة، بالإضافة إلى ضابط ومقاتل احتياط بجروح طفيفة، وتم نقل جميع المصابين لتلقي العلاج في المستشفى.



وأكد أدرعي أن العملية اكتملت بنجاح، حيث تم اعتقال جميع المطلوبين والقضاء على عدد من المسلحين، مشيرًا إلى أن القوات لا تزال منتشرة في المنطقة وستواصل العمل ضد أي تهديد يستهدف دولة إسرائيل ومواطنيها.

في الأثناء، أفادت وسائل إعلام سورية، ارتفاع حصيلة القتلة جراء عدوان إسرائيلي استهدف بلدة بيت جن بريف دمشق خلال الساعات الماضية.



وذكر "تلفزيون سوريا" إلى وجود عائلة ما تزال تحت الأنقاض نتيجة القصف، فيما تعمل فرق الإنقاذ والدفاع المدني على محاولة انتشال المحاصرين وسط صعوبات كبيرة بسبب استمرار الاعتداءات على محيط المنطقة.



وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية، بمقتل شخصين جراء قصف شنّته القوات الإسرائيلية على بلدة بيت جن في ريف دمشق.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل، الأربعاء، في عدة قرى بريف القنيطرة الجنوبي والشمالي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا".



ودخلت قوة للجيش مؤلفة من سيارتين إلى قرية بريقة، قبل أن تنسحب، فيما توغلت قوة أخرى بثلاث سيارات في قرية رويحينة، وتحركت دبابة باتجاه قرية أم العظام وصولا إلى منتصفها، قبل أن تغادر لاحقا.

كما أقامت قوة ثالثة حاجزا مؤقتا بثلاث سيارات على الطريق بين رسم الشولي وأم العظام عند مدخل طريق سد المنطرة، وشرعت في تفتيش المارة.



والسبت الماضي، توغلت قوة مؤلفة من 4 سيارات عسكرية باتجاه قرية المشيرفة في ريف المحافظة الشمالي، وصولا إلى محيط تل كروم على أطراف بلدة جبا.

وأكدت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد توغلت صباح السبت، باتجاه تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي".



كما توغلت قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سوريا، ورفعت العلم الإسرائيلي فوق قمة تل "الأحمر" الشرقي قبل الانسحاب.



وفي خطوة أثارت تنديد دمشق، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة، قوات جيشه المنتشرة في جنوب سوريا، مؤكدًا التزام بلاده بـ"حماية الأقلية الدرزية على طول الحدود وصولا إلى شمال إسرائيل".



ونقل بيان رسمي عن نتنياهو، قوله للجنود الإسرائيليين في المنطقة: "نولي أهمية لقدراتنا هنا، دفاعيًا وهجوميًا لحماية حلفائنا الدروز، خاصة حماية دولة إسرائيل وحدودها الشمالية المقابلة لهضبة الجولان".



وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.

