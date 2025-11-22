الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مايان السيد: عمر رزيق مجرد صديق ولا تربطنا علاقة عاطفية

مايان السيد وعمر
مايان السيد وعمر رزيق
18 حجم الخط

ردت الفنانة مايان السيد على الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول ارتباطها عاطفيا بالفنان الشاب عمر رزيق، بعدما ظهرا معًا بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الماضية، إلا أن مايان سارعت ونفت تلك الأخبار جملة وتفصيلًا. 

وقالت مايان في تصريح لفيتو: إن عمر رزيق مجرد صديق فقط، حيث إن علاقتهما توطدت كأصدقاء مقربين أثناء تصوير فيلم “ولنا في الخيال حب”، الذي شاركا في بطولته مع الفنان أحمد السعدني.

وأضافت مايان، أنه لا توجد علاقة عاطفية تجمعهما مثلما أشيع مؤخرًا، ومن الممكن أن يكون الجمهور قد ربط بين ظهورهما سويًا في مهرجان الجونة وفكرة الأرتباط العاطفي، بالرغم من أن تواجدهما معًا طوال الوقت كان بسبب الدعاية الخاصة بفيلمهما.

 

من جانب آخر تألقت الفنانة مايان السيد على ريد كاربت فيلم قصر الباشا مع أحمد حاتم، الذي أقيم مؤخرًا في أحد المولات الكبرى، وخطفت أنظار الكاميرات بإطلالة أنيقة.

وفيلم "قصر الباشا" يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم؛ أحمد حاتم، صدقي صخر، مايان السيد، حسين فهمي، وعددا آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد بكير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إطلالة مايان السيد مايان السيد على رزيق

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن

اختفاء ذهب "خالدة للبترول"، شبهات رسمية وتحقيقات سرية تهز القطاع

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية