مايان السيد: عمر رزيق مجرد صديق ولا تربطنا علاقة عاطفية

18 حجم الخط

ردت الفنانة مايان السيد على الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول ارتباطها عاطفيا بالفنان الشاب عمر رزيق، بعدما ظهرا معًا بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الماضية، إلا أن مايان سارعت ونفت تلك الأخبار جملة وتفصيلًا.

وقالت مايان في تصريح لفيتو: إن عمر رزيق مجرد صديق فقط، حيث إن علاقتهما توطدت كأصدقاء مقربين أثناء تصوير فيلم “ولنا في الخيال حب”، الذي شاركا في بطولته مع الفنان أحمد السعدني.

وأضافت مايان، أنه لا توجد علاقة عاطفية تجمعهما مثلما أشيع مؤخرًا، ومن الممكن أن يكون الجمهور قد ربط بين ظهورهما سويًا في مهرجان الجونة وفكرة الأرتباط العاطفي، بالرغم من أن تواجدهما معًا طوال الوقت كان بسبب الدعاية الخاصة بفيلمهما.

من جانب آخر تألقت الفنانة مايان السيد على ريد كاربت فيلم قصر الباشا مع أحمد حاتم، الذي أقيم مؤخرًا في أحد المولات الكبرى، وخطفت أنظار الكاميرات بإطلالة أنيقة.

وفيلم "قصر الباشا" يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم؛ أحمد حاتم، صدقي صخر، مايان السيد، حسين فهمي، وعددا آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد بكير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.