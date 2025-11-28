الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

99 محاميا يسحبون ملفات الترشح للنقابات الفرعية في اليوم الثالث للمرحلة الثانية

شهد مقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، أمس الخميس، انتظامًا كاملًا في أعمال سحب ملفات الترشح لانتخابات النقابات الفرعية، في المرحلة الثانية، وسط تسهيلات مقدمة للمرشحين وضمان انسيابية الإجراءات.

 

سحب ملفات الترشح 

وبلغ إجمالي من سحبوا الملفات بنهاية اليوم الثالث للمرحلة الثانية 99 مرشحًا، وجاءت الأعداد كالتالي:
على مقعد النقيب  12
على مقعد الشباب   11
على مقعد الأعضاء  76

فتح باب تقديم أوراق الترشح 

ومن المقرر فتح باب تقديم ملفات الترشح للمرحلة الثانية اعتبارا من السبت المقبل الموافق 29 نوفمبر الجاري.

وتستمر لجان النقابة في استقبال المرشحين طوال فترة فتح باب التقديم، وسط متابعة دقيقة لسير الأعمال وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة.

وتشمل نقابات المرحلة الثانية:
شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – جنوب الجيزة – شمال الجيزة – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الإسكندرية – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شرق طنطا – غرب طنطا – جنوب الشرقية – شمال الشرقية – السويس – أسوان.

الجريدة الرسمية