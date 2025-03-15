طلاب جامعة الأقصر تشارك فى ملتقى "إدراك" للقاءات الحوارية للجامعات والمعاهد المصرية

شاركت إدارة إعداد القادة بـجامعة الأقصر فى ملتقى ادراك للقاءات الحوارية بين الجامعات والمعاهد المصرية بمقر معهد اعداد القادة بحلوان خلال الفترة من 10 مارس إلى 13 مارس، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة" ومبادرة رئيس الجمهورية، بداية نحو بناء إنسان جديد.

فعاليات ملتقى ادراك



صرح الدكتور وائل الصغير، مدير الادارة، بأن ملتقى "إدراك" يسهم في تنمية الانتماء الوطني لدى الطلاب، وتحميهم من الأفكار الهدامة التي تستهدف وعيهم لأن هدف ملتقى "إدراك" للحوار الطلابي، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 10 حتى 13 مارس الجاري.

وأشار إلى أهمية فعالياته استحضار البطولات الوطنية وربط الأجيال الشابة بتاريخهم العسكري المجيد، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تقدم قدوة حقيقية للشباب، وتساهم في تعزيز روح الولاء والانتماء لديهم.



رافق الوفد المشارك، محمد نوبى أحمد، مدير رعاية شباب كلية الآثار، تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل،رئيس جامعة الأقصر.

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