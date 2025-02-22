ختام ملتقى الأقصر الأول للفنون والأدب والإبداع بمكتبة مصر العامة

شهدت مكتبة مصر العامة بالأقصر ختام ملتقى الأقصر الأول للفنون والأدب والإبداع والتراث لمكتبات مصر العامة بالصعيد فى نسخته الأولى، على المسرح الرومانى بطريق الكباش، وذلك بمشاركة مكتبات مصر العامة (بالأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر والوادى الجديد وأسيوط والمنيا ).

ملتقى الأقصر الأول للفنون والأدب والإبداع

والملتقى تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة بحضور قيادات صندوق مكتبات مصر العامة برئاسة السيد السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة.



حضر ختام الملتقى عددا من القيادات الجامعية والتنفيذية والسياسية والحزبية والمجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات والقيادات المجتمعية المحلية بالأقصر.



شهد حفل الختام فقرات فنية وأدبية وفنون شعبية من التراث الثقافى لمحافظات الصعيد المشاركة فى الملتقى، ثم قامت اللجنة المسئولة عن اختيار المكتبة الفائزة بالمركز الأول ودرع التميز والإبداع وهي مكتبة مصر العامة بأسوان، كما فازت مكتبة الوادى الجديد بالمركز الثاني.



وخلال حفل الختام قام محمد حسانى مدير المكتبة بتقديم الشكر والتقدير للفائزين ولجميع المكتبات لمشاركتهم المتميزة والفعالة فى ملتقى الأقصر الاول وتقديم التهنئة للجميع بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وكل عام وانتم بخير.

حضر حفل الختام الدكتور حماده العمارى عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالغفار وجدى مدير عام الادارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالاقصر وعضو لجنة حفظ التراث الثقافى بمحافظة الأقصر، والأستاذ الدكتور فكرى حسن أستاذ التراث والحضارة المصرية القديمة ووكيل لجنة حفظ التراث الثقافى بمحافظة الاقصر، وحسين القباحى مدير بيت الشعر وعضو لجنة حفظ التراث الثقافى بمحافظة الأقصر،والدكتورة رضا عط الله عضو هيئة التدريس بكلية الاثار جامعة الأقصر ومدير التواصل المجتمعى وعضو لجنة حفظ التراث الثقافى بمحافظة الاقصر، والدكتور احمد بدر مدير معبد الاقصر ومحمود العديسى مدير إدارة الوعى الاثرى ،والدكتور احمد أسماعيل نائب رئيس مؤسسة مصر المستقبل للتنمية والتراث والابتكار، وقيادات مبادرة ظواهر المجتمعية.

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