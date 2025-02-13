محافظ الأقصر يشهد ملتقي ظواهر الإبداعي بالمسرح الروماني (صور)

شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر فعاليات ملتقى ظواهر الإبداعي، والذى نظمته مبادرة ظواهر الشبابية للحد من السلبيات بالمجتمع، مساء اليوم الخميس، من داخل المسرح الروماني المطل على كورنيش النيل بالبر الغربي، بحضور مئات المواطنين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.

ملتقى ظواهر الإبداعي بالبر الغربي

وأجرى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفقة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والخبير السياحي محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية، جولة تفقدية لمعرض ظواهر الإبداعي، الذي ضم عددا من صور البورتريه التي تجسد شخصيات بملامح صعيدية، وحرص الحاضرين على التقاط الصور التذكارية، وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

وتخلل حفل ملتقى ظواهر الإبداعي بالمسرح الروماني بكورنيش النيل بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، فرقة الريس النوبي للربابة الصعيدي، فرقة الموسيقى العربية التي قدمت سحر الألحان الكلاسيكية، وفرقة الساكسفون التي قدمت إيقاعات تعانق النيل، وفقرة مدرسة النيل التي عرضت مواهب واعدة وأصوات استثنائية.

ويهدف الملتقى لتمكين الفنانون الشباب من عرض مواهبهم أمام الجمهور على مسرح مكشوف على كورنيش النيل، كما يهدف الملتقى إلى إحياء التجمعات الأسرية، وإضفاء أجواء من الفرح على المواطنين والسائحين من خلال عروض مجانية تمامًا، تقام أسبوعيا على كورنيش النيل بالأقصر.

مبادرة ظواهر



وحققت مبادرة ظواهر خلال الفترة الماضية تأثيرًا إيجابيًا في المجتمع، من خلال أنشطتها المختلفة التي تهدف إلى تعزيز القيم المصرية الأصيلة ومعالجة الظواهر السلبية، ومن أبرز نجاحاتها تنظيم فعاليات للتوعية بحوادث الدراجات النارية، بالإضافة إلى مبادرة ظواهر سياحية التي تهدف إلى نشر ثقافة التعامل الراقي مع السائحين.

يشار إلى أن مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية ولارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

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