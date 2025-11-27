الصيادلة تكشف سبب أزمة نقص بنج الأسنان

18 حجم الخط

بنج الأسنان، أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، وجود أزمة ونقص ملحوظ في بنج الأسنان داخل السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن المشكلة لا تتعلق بالإنتاج، وإنما بتوزيع المنتج وعدم توافره في الصيدليات بالشكل السليم.

وكشف أن سوق بنج الأسنان يعتمد على ثلاث جهات فقط للإنتاج؛ شركتين محليتين، إضافة إلى شركة مستوردة.

50 ألف عبوة بنج أسنان شهريًا.. وتطبيق خاص للأطباء

وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر على شاشة "إم بي سي مصر"، أن الاستهلاك الشهري لمصر من بنج الأسنان يبلغ نحو 50 ألف عبوة، لافتًا إلى أن أطباء الأسنان يحصلون على احتياجاتهم من خلال تطبيق إلكتروني تابع لنقابة الأسنان، وهو ما قلل من توافر المنتج في السوق العام والصيدليات.

عبوات بنج الأسنان محتجزة بالموانئ وغياب الحل السريع

وأشار رئيس لجنة التصنيع إلى وجود كميات كبيرة من البنج الفرنسي المستورد محتجزة داخل الموانئ، على الرغم من احتياج السوق إليها، مطالبًا بالإسراع في الإفراج عنها، وفتح قنوات توزيع أوسع تتيح بيع المنتج في الصيدليات بدلًا من حصره لدى النقابة فقط، بما يساهم في ضبط السوق ومنع تفاقم الأزمة.

قدرات إنتاجية فائضة وفرصة لتصدير بنج الأسنان

وأكد رمزي أن مصر قادرة على تغطية الاستهلاك المحلي بنسبة تصل إلى 200%، مع إمكانية تصدير الفائض إذا تم تنظيم عملية التوزيع بشكل أكثر كفاءة، مشددًا على أن الفارق السعري بين البنج المحلي والمستورد كبير، ما يجعل المنتج المحلي حلًا عمليًا ومستدامًا، إذا تم التعامل مع جذور أزمة التوزيع.

