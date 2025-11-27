توقعات خفض الفائدة الأمريكية تدفع الدولار للهبوط وسط ارتفاع سلة العملات

18 حجم الخط

هبط الدولار الأمريكي بشكل حاد هذا الأسبوع، متجها لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أربعة أشهر، وسط تحول توقعات المستثمرين من التشديد النقدي إلى تخفيف محتمل لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال العام المقبل.

تراجع أسعار الدولار

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ليصل إلى 99.62، لكنه يتراجع من أعلى مستوى في ستة أشهر، مع تضاؤل حجم التداول بسبب اقتراب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وتتجه توقعات الأسواق بشكل كبير نحو تخفيف السياسة النقدية، حيث تسعّر المستثمرون الآن خفضا يتجاوز 90 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية عام 2025.

صعود العملات مقابل الدولار

في المقابل، شهدت عملات أخرى صعودا مدعوما بموقف أكثر تشددا من بنوكها المركزية، حيث ارتفع الين الياباني أمام الدولار بدعم من تصريحات تشديدية من بنك اليابان، مما يزيد من فرص تدخل السلطات لدعم العملة.

كما قفز الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد إشارات بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى نهاية دورة التيسير وبدء احتمالات رفع الفائدة.

وصعد الدولار الأسترالي، بدعم من بيانات تضخم قوية، ليصبح العائد على سنداته الأفضل بين دول العشر الكبرى، بينما سجل الجنيه الإسترليني، أعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر بعد موازنة مطمئنة خففت المخاوف بشأن المالية العامة في بريطانيا.

وتراجع اليورو قليلا بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع ونصف، كما استقر اليوان الصيني عند مستوى 7.08 نتيجة تدخلات البنك المركزي الصيني لدعمه.

يشير بعض المحللين إلى أن الدولار الأسترالي بدأ يتبع تحركات اليوان الصيني بشكل أكبر من تأثره بأسعار الفائدة الأمريكية، مما قد يدعم مكاسبه المستقبلية إذا استمر اليوان في الصعود.

