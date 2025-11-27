الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الين الياباني
سعر الين الياباني
18 حجم الخط

سعر الين الياباني، واصل سعر الين الياباني استقراره أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس  الموافق 27 نوفمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي 

سجل سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي نحو30.43 جنيه للشراء، 30.52 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في بنك مصر

سجل سعر 100 ين ياباني في بنك مصر نحو 30.41 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في بنك القاهرة 

سجل سعر 100 ين ياباني في بنك القاهرة نحو 30.41 جنيه للشراء، 30.62 جنيه للبيع

 

 الين الياباني
 الين الياباني

الين الياباني العملة الرسمية لليابان

 الين الياباني هو العملة الرسمية لدولة اليابان، ويرمز له بالرمز (¥) أو (JPY)، ويُعتبر من أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو.

ويُصدر بنك اليابان المركزي العملة اليابانية، وتُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل البلاد.

يعود تاريخ الين الياباني إلى عام 1871 عندما تم اعتماده رسميًا بدلًا من النظام النقدي القديم، وجاء اسمه من كلمة “ين” التي تعني الدائرة باللغة اليابانية، في إشارة إلى شكل العملة المعدنية.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الين الياباني رمزًا للاقتصاد الياباني القوي، ويمثل إحدى العملات الآمنة في الأسواق العالمية.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

1000 ين: باللون الأزرق، وتحمل صورة العالم الطبي “هيديو نوغوتشي”.

2000 ين: باللون الأخضر الفاتح، وتُظهر مشهدًا من قلعة شوري التاريخية.

5000 ين: باللون البنفسجي، وتحمل صورة الكاتبة “إتشو هيغوتشي”.

10000 ين: باللون البني، وتحمل صورة “فوكوزاوا يوكيتشي”، أحد رموز التعليم في اليابان.

 الين الياباني
 الين الياباني

العملات المعدنية:

توجد بفئات 1 ين، 5 ين، 10 ين، 50 ين، 100 ين، و500 ين، وتُصنع من معادن مختلفة مثل الألومنيوم والنحاس والنيكل.

الين الياباني في السوق

يعد الين الياباني من أهم العملات في أسواق الصرف العالمية، ويُستخدم كعملة احتياطية في العديد من الدول، كما يُعرف الين بأنه عملة الملاذ الآمن، إذ يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وشهد الين الياباني خلال السنوات الأخيرة تطويرات في تصميماته وتقنيات الأمان المستخدمة في طباعة العملة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الين الياباني امام الجنيه الين الياباني الين بنك مصر سعر الين الياباني البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى البنوك المصرية

مواد متعلقة

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الخميس

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم

448.73 جنيها سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الخميس

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

الدولار يسجل 12 ألف ليرة سورية اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه بالبنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

الأكثر قراءة

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر

كأس مصر، البنك الأهلي وبورفؤاد يتعادلان سلبيا ويلجآن إلى شوطين إضافيين

آخر تطورات إصابة تير شتيجن ومصيره مع برشلونة

بتروجت يفوز على وادي دجلة بهدف نظيف ويصعد لثمن نهائي كأس مصر (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

قانون الخدمة المدنية، كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في شهر جمادى الآخرة

هل يكفي الوضوء بعد الجنابة للصلاة؟ أمين الفتوى يوضح خطأ شائعا (فيديو)

هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية