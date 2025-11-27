الدولار يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 4 أشهر مع توقعات بخفض الفائدة

18 حجم الخط

يتجه الدولار الأمريكي لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ يوليو الماضي، وسط توقعات واسعة النطاق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، بينما تشير التكهنات إلى تقدم كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي المقرب من الرئيس ترامب، لرئاسة البنك المركزي.

أداء الدولار أمام العملات

سجل مؤشر الدولار ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1% ليصل إلى 99.69 نقطة في تداولات هادئة بسبب عطلة عيد الشكر، لكنه ظل محافظا على مساره التراجعي على أساس أسبوعي.

عوامل الضغط على الدولار

وتتصاعد التوقعات بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما ارتفعت احتمالات الخفض إلى 85% مقارنة بـ39% قبل أسبوع فقط، بالإضافة إلى التكهنات بتعيين كيفن هاسيت المقرب من ترامب والمؤيد لخفض الفائدة رئيسا للفيدرالي.

وأشار محللو"آي إن جي" إلى أن "الدولار ما زال مرتفع القيمة نسبيا، لكن بعد التصحيح الكبير هذا الأسبوع، نتحول إلى نظرة محايدة تجاه الأداء خلال عطلة عيد الشكر".

أداء العملات الأخرى

تراجع اليورو، إلى 1.1580 دولار، وسط متابعة مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، كما ارتفع الين بشكل طفيف مع ترقب احتمالات رفع بنك اليابان للفائدة الشهر المقبل.

يأتي هذا الأداء في وقت يواصل فيه الرئيس ترامب ضغوطه على الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أسرع وأعمق لدعم الاقتصاد الأمريكي.

