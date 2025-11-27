الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الليلة، افتتاح الدورة الـ 18 من مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية

مهرجان سماع الدولي
مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية
18 حجم الخط

يقام مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح الدورة الثامنة عشرة من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية تحت شعار "رسالة سلام" وذلك على مسرح السامر بالعجوزة. 

حفل افتتاح مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية

دورة المهرجان 2025 تستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، وتأتي بتقليد جديد، حيث تتضمن جميع أيام المهرجان "ورشة مجمعة" تشارك فيها كل الفرق على غرار حفل الافتتاح، بما يتيح للجمهور الذي لم يتمكن من حضور الافتتاح فرصة الاستمتاع بالتجربة كاملة على مدار أيام المهرجان.
 

وتحل دولة باكستان ضيف شرف المهرجان في دورته الـ18. 

 

فعاليات مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية 

وتتواصل فعاليات المهرجان هذا العام تحت شعار "رسالة سلام" من مصر إلى العالم، من خلال برنامج فني حافل يتضمن احتفالية "ملتقى الأديان" تحت شعار "هنا نصلي معًا"، إلى جانب عروض فنية متنوعة تقدمها الفرق المشاركة، تعكس فنونًا وثقافات متعددة من دول مختلفة، بهدف تعزيز قيم التسامح والتواصل الإنساني بين الشعوب، والتأكيد على تفرد الشخصية المصرية وقدرتها على احتضان التنوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان سماع مهرجان سماع للانشاد والموسيقي الروحية مسرح السامر حفل افتتاح مهرجان سماع

الأكثر قراءة

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

معلومات مهمة عن رحمان الله لكنوال منفذ هجوم البيت الأبيض

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والجوافة وانخفاض الفراولة

كأس العرب، موعد مباراة مصر والكويت في الجولة الافتتاحية والقنوات الناقلة

أخبار مصر: وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ، دموع صلاح تهز الوسط الكروي، أمريكا تعاقب مواطني دولة مسلمة بعد حادث واشنطن

إصابة أطفال في انقلاب سوزوكي يقل تلاميذ مدرسة بطريق الواحات

سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)

تأجيل حلقة ذكرى رحيل الشيخ الحصري في "معكم منى الشاذلي"

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه اليوم الخميس

6.74 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم الخميس

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية