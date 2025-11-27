قوات الاحتلال تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية

18 حجم الخط

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

واقتحم جيش الاحتلال، الأربعاء، عدة مدن ومخيمات بالضفة الغربية المحتلة، كما نفذ حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين الفلسطينيين وأغلق عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

عملية أمنية وعسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية

وبحسب «الشرق - بلومبرج»، قال جيش الاحتلال في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" وقوات حرس الحدود الإسرائيلية، الأربعاء، أنه سيبدأ "عملية أمنية وعسكرية واسعة" في شمال الضفة الغربية.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل ومخيم الفوار، وفتشت عدة منازل، وعاثت بمحتوياتها خرابًا، واعتدت على أصحابها بالضرب.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، بحسب "وفا".

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت، بلدة صوريف شمال غربي الخليل، واعتقلت مواطنًا فلسطينيًا، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته. وأوردت أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة تجمعات وبلدات في محافظة بيت لحم، وهي العساكرة، بيت فالوح، حرملة، رفيدا، شرقا، وبلدة تقوع في الجنوب الشرقي.

وأشارت إلى أن مستوطنين إسرائيليين قاموا بتحطيم مركبة تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين بمنطقة المنيا جنوب شرقي بيت لحم.

اقتحام عدة مدن في طوباس

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية عدة مدن بمحافظة طوباس، وأغلقت عددًا من الطرق، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت الوكالة إن الاقتحامات شملت مدينة طوباس وطمون وعقابا، وأن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المحافظة.

إغلاق المدارس بطوباس وتفعيل لجنة الطوارئ

كما عملت الجرافات الإسرائيلية على إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في طوباس وعقابا وطمون، بالسواتر الترابية.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين أمام تنقلات المواطنين، ما تسبب بأزمة مركبات بحسب "وفا".

تقطيع أوصال محافظة طوباس

كما أطلقت المروحيات الإسرائيلية النيران بشكل متقطع دون التبليغ عن تسجيل إصابات.

ونقلت الوكالة عن مديرية التربية والتعليم في طوباس أنه تم تعطيل كافة المدارس الحكومية ورياض الأطفال، الأربعاء، حفاظًا على سلامة الطلبة والعاملين في السلك التعليمي.

كما أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد عن تعطيل كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تريد من خلال هذه العملية التي من المتوقع أن تستمر لأيام، تقطيع أوصال المحافظة، وشل حركة المواطنين.

