الأردن يحبط عملية تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، أن المنطقة العسكرية الشمالية تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة على واجهاتها الشمالية ضمن نطاق مسئوليتها.

تكثيف عمليات البحث والتفتيش

وأوضحت أن محاولة التهريب تمت باستخدام مقذوفين محملين بالمواد المخدّرة قادمين من الأراضي السورية، حيث تم رصد إطلاقهما باتجاه الأراضي الأردنية، مشيرة إلى أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش، تم ضبط المقذوفين وتحويلهما إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

