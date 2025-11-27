الخميس 27 نوفمبر 2025
رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد الإدارة العامة للتصنيع

رئيس شركة الصرف الصحي
رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
 قام المهندس "سامي قنديل" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بزيارة ميدانية إلى الإدارة العامة للتصنيع، حيث تفقد سير العمل داخل الورش وأقسام التصنيع المختلفة، واطّلع على أحدث الأعمال الجارية في تطوير المعدات ورفع كفاءتها.

وخلال الزيارة، أثنى المهندس "سامي قنديل" على الجهود المتميزة التي تبذلها الإدارة في رفع كفاءة صناديق نقل الحماة، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه يساهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الأعطال ورفع مستوى الأداء داخل الشركة.

جولة تفقدية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالإدارة العامة للتصنيع

 كما أشاد "قنديل" بما تقوم به الإدارة من إعادة التدوير وتصنيع بوابات وأسوار الحماية وأغطية البيارات، مما يعكس حرص الإدارة على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق أفضل قيمة اقتصادية للشركة.

وأكد رئيس الشركة أن ما شاهده من عمل منظم وتطوير مستمر داخل الإدارة العامة للتصنيع يعكس روح التعاون والالتزام بين فريق العمل، موجّهًا الشكر للعاملين على جهودهم، ومشدّدًا على أهمية استمرار هذا النهج في جميع قطاعات الشركة.

