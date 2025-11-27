المهن التمثيلية تهنئ الدكتورة غادة جبارة باستمرارها رئيسًا لأكاديمية الفنون

18 حجم الخط

تقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التهنئة إلى الدكتورة غادة جبارة، بمناسبة تجديد الثقة لها من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، لاستمرارها رئيسًا لأكاديمية الفنون.

التجديد لغادة جبارة رئيسا لأكاديمية الفنون

وأكدت النقابة أن قرار التجديد يعكس تقدير الدولة لكفاءة الدكتورة غادة جبارة وما تمتلكه من رؤية متميزة في إدارة واحدة من أعرق المؤسسات الفنية في الشرق الأوسط.

وتمنت النقابة للدكتورة غادة جبارة دوام التوفيق والنجاح، مؤكدة دعمها الكامل لجهودها في الارتقاء بمستوى الفن والتعليم الأكاديمي بمصر.

نقابة المهن التمثيلية

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أطلقت في وقت سابق البث التجريبي لموقعها الرسمي، في خطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير أدوات التواصل وتعزيز حضور النقابة على المنصات الرقمية.

ويمثل إطلاق النسخة التجريبية مرحلة أولى تمهّد لإطلاق شامل خلال الفترة المقبلة بعد استكمال التحديثات وتطوير المحتوى والخدمات.

ويقدم الموقع في مرحلته الحالية مجموعة من الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها نشر الأخبار الحصرية الخاصة بالنقابة، وبث بيانات النقابة الرسمية، إلى جانب توفير ملف السيرة الذاتية لكبار النجوم تتضمن أعمالهم ومشاريعهم الفنية.

كما يتيح الموقع للزوار متابعة أحدث الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالنقابة والوسط الفني.

