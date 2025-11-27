الخميس 27 نوفمبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة بالمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط

مصر وبرشلونة، فيتو
مصر وبرشلونة، فيتو
توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط المقرر عقده غدا الجمعة ٢٨ نوفمبر، والذي يأتي تزامنًا مع مرور ٣٠ عامًا على إطلاق عملية برشلونة التي أرست أسس الحوار والتعاون في منطقة المتوسط. كما يشارك وزير الخارجية في اجتماع وزاري لإطلاق ميثاق المتوسط.

تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى 

ومن المقرر أن يعقد الوزير عبد العاطى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية وكبار المسئولين المشاركين في المنتدى لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.

