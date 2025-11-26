مدبولي: إنجازات القطاع الصحي ثمرة رؤية الرئيس السيسي

18 حجم الخط

شارك، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي انطلق بالعاصمة الجديدة، تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

حضر فعاليات افتتاح الملتقى السنوي السادس للهيئة عدد من الوزراء والمحافظين، كما يشارك الدكتور "آرون موتسواليدي"، وزير الصحة بجنوب أفريقيا؛ كضيف شرف الملتقى، بالإضافة إلى مشاركة عدد من وزراء الصحة السابقين، ونخبة من كبار المسئولين والسفراء، ورؤساء هيئات الصحة والاتحادات والمنظمات الصحية، بالإضافة إلى الإعلاميين وشركاء النجاح من القطاعين الخاص والأهلي، وخبراء الرعاية الصحية من الدول العربية ومن مختلف أنحاء العالم.

وكان في استقبال رئيس الوزراء، لدى وصوله، الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وقبل بدء فعاليات الملتقى، تم التقاط صورة تذكارية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وبدأت فعاليات الملتقى بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن ما تحقق في القطاع الصحي بمصر يعد ثمرة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهوده في جعل صحة المواطن على رأس أولويات الدولة.

وتضمنت فعاليات الملتقى عرض فيديو تسجيلي بعنوان " فيلم الأمل"، والذي استعرض الحالات التي تم التعامل معها فى مختلف التخصصات على مستوى محافظات التأمين الصحي، والإمكانات المتاحة في مستشفيات الهيئة لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين، من خلال الاستعانة بأحد الأجهزة الطبية، فضلا عن الإشارة إلى أن الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل بمقابل بسيط للغاية مقابل التكلفة العالية خارج هذه المنظومة.

كما تم خلال فعاليات افتتاح الملتقى عرض أغنية حملت عنوان" عظمة على عظمة" التي تحكي عن إنجازات الدولة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وكرم رئيس مجلس الوزراء عدد من رموز عمل الرعاية الصحية، وشركاء النجاح، والفائزين في المسابقة السنوية للملتقى، وجوائز التميز بالهيئة؛ تقديرًا لجهودهم في تطوير المنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واحتفاءً بالجهود المبذولة داخل المنظومة، وتقديرًا لنماذج مضيئة في مختلف التخصصات الصحية والإدارية.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يركز العام الجاري على استعراض الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ كذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل على مدار 6 سنوات، وإتمام المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة بست محافظات، والمأمول من تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الشامل.

ومن المقرر أن يشمل اليوم الأول للملتقى جلستين نقاشيتين إحداهما عن "التوازن الثلاثي: الصحة والتمويل والاستدامة.. تمويل النظم الصحية المستدامة من أجل مستقبل يتسم بالصمود والمرونة"، والتي تناقش أهمية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الصحية والقدرات التمويلية وضمان استدامة الموارد، واستعراض نماذج وآليات مبتكرة لتمويل نظام صحي قادر على الصمود، مع تعزيز كفاءة الإنفاق، وتوسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة، بما يعزز جاهزية النظام الصحي لمواجهة الأزمات.

بينما تدور الجلسة الثانية حول "توسيع إمكانية الوصول للدواء: ريادة القطاع الخاص في إصلاح النظام الصحي"؛ حيث تسلط الجلسة الضوء على دور الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص في تحسين توافر وجودة الدواء، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد، واعتماد الحلول التكنولوجية لضمان وصول الدواء للمواطنين بصورة عادلة وفعّالة، بما يتكامل مع أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما أنه من المقرر أن يتم ـ خلال فعاليات الملتقى ـ إبرام 25 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم، تشمل شراكات مع مؤسسات وهيئات حكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركاء نجاح من القطاع الخاص؛ بهدف تعزيز استدامة المنظومة الصحية، ودعم جودة الخدمات، وتوسيع نطاق المبادرات والبرامج المتخصصة.

وتمتد فعاليات الملتقى على مدار يومين لتشمل سلسلة من ورش العمل والجلسات التفاعلية والتدريبية المكثفة، التي تستهدف تطوير مهارات الكوادر الطبية والإدارية والفِرق الصحية، وتعزيز قدراتهم في إدارة وتشغيل الأنظمة الصحية المتقدم، وتوفر هذه الورش منصة حقيقية لتبادل الخبرات والتجارب الدولية، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في تقديم الرعاية الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

