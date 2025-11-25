الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

مدبولي يحضر ملتقى الرعاية الصحية ويترأس اللجنة المصرية الجزائرية غدًا بالعاصمة الإدارية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، يومًا حافلًا بالأنشطة والفعاليات الهامة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يبدأ بمشاركة في "الملتقى السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية"، يعقبه ترؤس اجتماع "اللجنة العليا المصرية الجزائرية" بمقر مجلس الوزراء.

يبدأ جدول أعمال رئيس الوزراء بحضور الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي سيُعقد بفندق سانت ريجيس (الماسة) بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويُعد هذا الملتقى منصة هامة لمناقشة التطورات والإنجازات في قطاع الرعاية الصحية، واستعراض خطط الهيئة المستقبلية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

عقب انتهاء فعاليات الملتقى، يتوجه الدكتور مدبولي إلى مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية لترؤس اجتماع "اللجنة العليا المصرية الجزائرية"، حيث يكتسب هذا الاجتماع أهمية بالغة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ويُتوقع أن يشهد مناقشات معمقة حول سبل توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

يتضمن جدول أعمال اللجنة العليا فقرتين رئيسيتين، حيث سيُعقد مؤتمر صحفي موسع بحضور رئيسي وفدي البلدين، لاستعراض مخرجات الاجتماعات والاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، كما سيتم تنظيم "منتدى لرجال الأعمال" على هامش الاجتماعات، بهدف تشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص في مصر والجزائر، وخلق فرص جديدة للتعاون الاقتصادي.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص القيادتين المصرية والجزائرية على دفع العلاقات الثنائية نحو مستويات أرحب، وتجسد التزامًا مشتركًا بتعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

