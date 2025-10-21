الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
أي بيزي يتلقى صدمة عمره: اكتشف خيانة خطيبته في المنزل الذي اشتراه لها (فيديو)

واي بيزي، فيتو
نشرت عدد من المواقع الصحفية، مقطع فيديو قصير، وصلت مدته لدقيقة و٢٧ ثانية، يرصد لحظة عودة مغني الراب واي بيزي، إلى منزله مبكرًا من جولته، ليجد خطيبته مع رجل آخر في المنزل الذي اشتراه لها.

تفاصيل خيانة خطيبة المغني واي بيزي له

وأعلن مغني الراب واي بيزي، المعروف أيضًا باسم أمير الراب، على إنستجرام، عن فسخ خطوبته بعد عودته مبكرًا من جولته، واكتشف وجود رجل آخر في المنزل الذي اشتراه لخطيبته.

ووفقًا لمنشورات المغني، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي سرد فيها ما حدث، فإن بيزي، عاد مبكرًا من جولته الغنائية ليفاجئ خطيبته، وبالفعل ذهب إلى المنزل الذي اشتراه لها مؤخرا لتسكن فيه كهدية، ليجد نفسه بدون مفاتيح المنزل، ليطرق الباب، وتفتح خطيبته، التي بدت عليها الصدمة والخوف لرؤيته، وبعد ذلك بوقت قصير، خرج رجل من المنزل، لتقع مواجهه بين واي بيزي، وخطيبته، أخبرها خلالها أن علاقتهما انتهت، ويجدر بها نقل أغراضها من المنزل.

وأعلن بيزي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن محاميه رفعوا بالفعل إشعار إخلاء من المنزل لخطيبته السابقة، ومنحها مهلة 60 يومًا لمغادرته.

الجمهور يتعاطف مع بيزي

وتلقي المغني بيزي، رسائل تعاطف عديدة من المعجبين، في أعقاب حادثة الخيانة، نشر المغني رسالة يحث فيها متابعيه على قال فيها: "الثقة بحدسكم.. لا تتجاهلوا العلامات.. تحركوا بذكاء، لا بعواطفكم".

