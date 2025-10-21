أي بيزي يتلقى صدمة عمره: اكتشف خيانة خطيبته في المنزل الذي اشتراه لها (فيديو)

نشرت عدد من المواقع الصحفية، مقطع فيديو قصير، وصلت مدته لدقيقة و٢٧ ثانية، يرصد لحظة عودة مغني الراب واي بيزي، إلى منزله مبكرًا من جولته، ليجد خطيبته مع رجل آخر في المنزل الذي اشتراه لها.

تفاصيل خيانة خطيبة المغني واي بيزي له

وأعلن مغني الراب واي بيزي، المعروف أيضًا باسم أمير الراب، على إنستجرام، عن فسخ خطوبته بعد عودته مبكرًا من جولته، واكتشف وجود رجل آخر في المنزل الذي اشتراه لخطيبته.

Rapper YBezzy came home early from his tour and caught his fiancée with another man at the house he bought for her 😔pic.twitter.com/91n7VBjbsV — Daily Loud (@DailyLoud) October 20, 2025

ووفقًا لمنشورات المغني، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي سرد فيها ما حدث، فإن بيزي، عاد مبكرًا من جولته الغنائية ليفاجئ خطيبته، وبالفعل ذهب إلى المنزل الذي اشتراه لها مؤخرا لتسكن فيه كهدية، ليجد نفسه بدون مفاتيح المنزل، ليطرق الباب، وتفتح خطيبته، التي بدت عليها الصدمة والخوف لرؤيته، وبعد ذلك بوقت قصير، خرج رجل من المنزل، لتقع مواجهه بين واي بيزي، وخطيبته، أخبرها خلالها أن علاقتهما انتهت، ويجدر بها نقل أغراضها من المنزل.

وأعلن بيزي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن محاميه رفعوا بالفعل إشعار إخلاء من المنزل لخطيبته السابقة، ومنحها مهلة 60 يومًا لمغادرته.

الجمهور يتعاطف مع بيزي

وتلقي المغني بيزي، رسائل تعاطف عديدة من المعجبين، في أعقاب حادثة الخيانة، نشر المغني رسالة يحث فيها متابعيه على قال فيها: "الثقة بحدسكم.. لا تتجاهلوا العلامات.. تحركوا بذكاء، لا بعواطفكم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.