أخبار مصر

إجراء مرتقب من رابطة التعليم المفتوح بعد حكم عودته بالشهادة الأكاديمية

عامر حسن رئيس رابطة
عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح، فيتو
أكد الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن الحكم الصادر أمس الأربعاء بعودته بالشهادة الأكاديمية يُعد حكمًا تاريخيًّا جديدًا يُضاف إلى مسيرة الرابطة الممتدة على مدار ثماني سنوات من النضال والدفاع عن حقوق طلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج.

وأوضح حسن في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن هذا الانتصار القضائي يأتي تتويجًا لجهود مستمرة ومتكاملة بذلتها الرابطة عبر سنوات من التواصل مع الجهات الرسمية، وتقديم المذكرات القانونية، ودعم الطلاب في كل مراحل التقاضي. 

وأكد أن هذا الحكم يعيد الاعتبار للتعليم المفتوح والمدمج باعتباره مسارًا جامعيًّا معتمدًا، ويلزم المجلس الأعلى للجامعات بالعودة إلى الشهادات الأكاديمية الكاملة دون أي توصيف مهني ينتقص من قيمتها العلمية.

وأضاف أن الرابطة تنتظر الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم خلال ثلاثة أسابيع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه، مشيرًا إلى أن الرابطة ومسؤوليها مستمرون في الدفاع عن الحقوق المشروعة لطلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج حتى استرداد كامل حقوقهم.

 

عودة التعليم المفتوح 

كانت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السادسة تعليم – قد قضت بقبول الطعنين المقامين من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، ليكون بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات في ما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بأسباب الحكم، مع إلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.

