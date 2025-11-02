المركز القومي للمسرح والموسيقي يطلق "نادي الفنون" لتعزيز التواصل مع الجمهور

أعلن المخرج عادل حسان عن موافقة المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح على إطلاق "نادي الفنون" التابع للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والذي يتيح لأعضائه خدمات وأنشطة فنية وثقافية متميزة.

نادي الفنون

وقال عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح أن النادي ينطلق برعاية خاصة ودعم من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، بهدف إتاحة الخدمات الثقافية والفنية لأعضاء النادي، وتنفيذ فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية بمشاركتهم، بجانب أنشطة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي إطلاق النادي ضمن زخم من الفعاليات، والبرامج التي ينظمها وينفذها أو يشارك فيها المركز، انتهاجًا لسياسة الاشتباك مع المشهدين الثقافي والمجتمعي، وفي إطار إيمان إدارة المركز وفريق العاملين به بالدور المنوط بالمركز وبهم، كجزء من البنية الثقافية المصرية، ومكون أساسي في ذاكرة مصر الثقافية والفنية.

وسيتمتع أعضاء النادي، بالمشاركة في تنفيذ أنشطة وفعاليات فنية وثقافية.

كما سيكون من حق عضو النادي حضور كافة الفعاليات الفنية والثقافية التي ينظمها المركز، منفردًا أو مشاركًا، من خلال توجيه الدعوة لهم عبر قاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار.

وسيتمتع عضو النادي بتخفيض ٥٠% على تذكرة دخول متحف المركز، وحضور الحفلات الموسيقية والغنائية التي ينظمها المركز مجانًا، وفي حالة وجود تذاكر بسبب التنظيم المشترك يحصل عضو النادي على تخفيض ٢٥%.

بالنسبة لإصدارات المركز المختلفة يحصل عضو النادي على تخفيض يبلغ ٢٥% على الإصدارات الحديثة، و٥٠% على تلك التي تجاوزت خمس سنوات، وتكون له الأولوية في الدورات التدريبية التي ينظمها المركز في مجالات عمل المركز (المسرح- الموسيقى- الفنون الشعبية)، ضمن مدرسة الفنون أحد أنشطة النادي، ويحق لأعضاء النادي المشاركة في هذه البرامج بتخفيض يصل إلى ٥٠%.



عضوية نادي الفنون

وعضوية نادي الفنون ستكون متاحة لكل من هم فوق السادسة عشرة، بتكلفة سنوية لا تتجاوز المائتي جنيه، وسيعلن من خلال الصفحة الرسمية للمركز عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن موعد فتح باب العضوية ومواعيد العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.