الصحة السودانية: 699 حالة وفاة بوباء الكوليرا و9 وفيات بـ"حمى الضنك"

حمى الضنك ، أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع حالات الإصابة بوباء حمى الضنك إلى نحو 2024 بينها 9 وفيات، ووصول وفيات الكوليرا إلى 699.

وقال بيان أصدرته وزارة الصحة إن "تقرير الوضع الوبائي للكوليرا كشف عن تسجيل 82 إصابة جديدة الاثنين 14 أكتوبر الحالي، منها حالة وفاة واحدة ليرتفع تراكمي الإصابات في 74 محلية من 11 ولاية إلى 24,604 إصابات منها 699 حالة وفاة".

وكشف البيان عن تسجيل 95 إصابة جديدة بداء حمى الضنك بينها أربع حالات وفاة ليصبح تراكمي الإصابات 2024 إصابة منها 9 حالات وفاة في 20 محلية من 5 ولايات.

وتحدث حمى الضنك الحادة عندما تتلف الأوعية الدموية ويتسرب منها الدم وينخفض عدد الخلايا التي تكون الجلطة (الصفائح الدموية) في مجرى الدم ويمكن أن يسبب ذلك حدوث صدمة ونزيف داخلي وفشل الأعضاء وحتى الموت.

وأشار البيان إلى أن "التدخلات ضد الكوليرا أدت إلى انخفاض في الإصابات في عدد من الولايات وكذلك في عدد المرضى الداخلين لمراكز العزل خاصة في ولايات كسلا، الخرطوم، نهر النيل، الشمالية، القضارف، مع تسجيل ارتفاع في ولايات أخرى منها الجزيرة، سنار، النيل الأبيض".

وتكافح السلطات السودانية من أجل القضاء على داء الكوليرا حيث تسلم السودان في الخامس من أكتوبر الجاري 1.4 مليون جرعة من لقاح الكوليرا، بهدف تطعيم أكثر من مليون شخص في ولايات نهر النيل، كسلا، والقضارف.

ويعزى تفشي وباء الكوليرا الذي بدأ في 12 أغسطس الماضي إلى السيول الجارفة والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد مما خلق بيئة خصبة لتكاثر نواقل الأمراض في وقت أدت فيه الحرب إلى تعطيل كامل للخدمات الصحية.

ولا يعد هذا الوباء جديدا على السودان فقد أدى تفش سابق له إلى وفاة 700 شخص وإصابة نحو 22 ألفا آخرين في أقل من شهرين عام 2017.