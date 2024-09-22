أعراض حمى الضنك، وطرق علاجها من المنزل

تنتج حمى الضنك، أو حمى كسر العظام، عن عدوى فيروسية تحملها بعوضة، وتشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم، وقد تشمل حمى الضنك الشديدة صدمة وحمى نزفية، وتهدد الحياة وتحتاج إلى علاج طبي عاجل.

يمكن أن تسبب أربعة فيروسات مختلفة حمى الضنك.

تتراوح أعراض حمى الضنك من خفيفة إلى شديدة، ويمكن أن تشير الأعراض الشديدة إلى متلازمة صدمة حمى الضنك وحمى الضنك النزفية، وتتطلب هذه الأعراض عناية طبية عاجلة، وفقًَا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض حمى الضنك

تعتمد أعراض حمى الضنك على شدة المرض، لن يعاني حوالي 75٪ من المصابين بحمى الضنك من أعراض.

أعراض خفيفة

إذا ظهرت الأعراض، فقد يكون هناك حمى مفاجئة تصل إلى حوالي 40 درجة مئوية مع واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

ألم في العضلات والمفاصل

طفح جلدي

ألم خلف العينين

غثيان وقيء

احمرار الوجه

التهاب الحلق

صداع

عيون حمراء

تستمر الأعراض عادة من 2 إلى 7 أيام، ويشعر معظم الأشخاص بتحسن بعد أسبوع واحد، وقد ترتفع الحمى، ثم تختفي لمدة 24 ساعة، ثم ترتفع مرة أخرى.

أعراض حادة

تصبح ما بين 0.5٪ و5٪ من حالات حمى الضنك حادة، وإذا حدث هذا فقد تهدد الحياة.

أولًا، تنخفض الحمى عادةً إلى 37.5 إلى 38 درجة مئوية، وقد تظهر الأعراض الحادة بعد 24 إلى 48 ساعة، أو بعد حوالي 3 إلى 7 أيام من بدء شعور الشخص بالإعياء.

تشمل هذه الأعراض:

ألم في البطن

القيء ثلاث مرات على الأقل خلال 24 ساعة

نزيف من الأنف أو اللثة

القيء الدموي

وجود دم في البراز

التعب

الشعور بالقلق أو الانفعال

تغيرات في درجة الحرارة من حار جدًا إلى بارد جدًا

جلد بارد ورطب

نبض ضعيف وسريع

أي شخص يعاني من أعراض شديدة يحتاج إلى عناية طبية فورية.

علاج حمى الضنك

يتضمن علاج حمى الضنك إدارة الأعراض، ويشمل علاج الأشكال الأخف:

شرب الماء للمساعدة في منع الجفاف

الحصول على قسط كبير من الراحة

استخدام مسكنات الألم، مثل تايلينول أو باراسيتامول، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل الحمى

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين ليست مناسبة لأنها يمكن أن تزيد من خطر النزيف الداخلي.