الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أعراض حمى الضنك، وطرق علاجها من المنزل

حمى الضنك، فيتو
حمى الضنك، فيتو

تنتج حمى الضنك، أو حمى كسر العظام، عن عدوى فيروسية تحملها بعوضة، وتشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم، وقد تشمل حمى الضنك الشديدة صدمة وحمى نزفية، وتهدد الحياة وتحتاج إلى علاج طبي عاجل.

يمكن أن تسبب أربعة فيروسات مختلفة حمى الضنك.

تتراوح أعراض حمى الضنك من خفيفة إلى شديدة، ويمكن أن تشير الأعراض الشديدة إلى متلازمة صدمة حمى الضنك وحمى الضنك النزفية، وتتطلب هذه الأعراض عناية طبية عاجلة، وفقًَا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض حمى الضنك

تعتمد أعراض حمى الضنك على شدة المرض، لن يعاني حوالي 75٪ من المصابين بحمى الضنك من أعراض.

أعراض خفيفة

إذا ظهرت الأعراض، فقد يكون هناك حمى مفاجئة تصل إلى حوالي 40 درجة مئوية مع واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

تستمر الأعراض عادة من 2 إلى 7 أيام، ويشعر معظم الأشخاص بتحسن بعد أسبوع واحد، وقد ترتفع الحمى، ثم تختفي لمدة 24 ساعة، ثم ترتفع مرة أخرى.

أعراض حادة

تصبح ما بين 0.5٪ و5٪ من حالات حمى الضنك حادة، وإذا حدث هذا فقد تهدد الحياة.

أولًا، تنخفض الحمى عادةً إلى 37.5 إلى 38 درجة مئوية، وقد تظهر الأعراض الحادة بعد 24 إلى 48 ساعة، أو بعد حوالي 3 إلى 7 أيام من بدء شعور الشخص بالإعياء.

تشمل هذه الأعراض:

  • ألم في البطن
  • القيء ثلاث مرات على الأقل خلال 24 ساعة
  • نزيف من الأنف أو اللثة
  • القيء الدموي
  • وجود دم في البراز
  • التعب
  • الشعور بالقلق أو الانفعال
  • تغيرات في درجة الحرارة من حار جدًا إلى بارد جدًا
  • جلد بارد ورطب
  • نبض ضعيف وسريع

أي شخص يعاني من أعراض شديدة يحتاج إلى عناية طبية فورية.

علاج حمى الضنك

يتضمن علاج حمى الضنك إدارة الأعراض، ويشمل علاج الأشكال الأخف:

  • شرب الماء للمساعدة في منع الجفاف
  • الحصول على قسط كبير من الراحة
  • استخدام مسكنات الألم، مثل تايلينول أو باراسيتامول، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل الحمى
  • الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين ليست مناسبة لأنها يمكن أن تزيد من خطر النزيف الداخلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمي الضنك أعراض حمي الضنك حمى الضنك حادة ارتفاع درجة الحرارة علاج حمي الضنك

مواد متعلقة

8 أعراض تشير إلى نقص الحديد بالدم

منها ضعف العضلات وسلس البول، أعراض وأسباب عرق النسا

الأكثر قراءة

بالأحضان، أحمد سعد يعود لطليقته في حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

هل ضربت الكوليرا مواطني أسوان؟ المحافظ يرد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

حقيقة تلوث مياه الشرب بسوهاج

حريق في عقار سكني بمنطقة كفر طهرمس (فيديو)

خبير عسكري يكشف حيلة حزب الله للإفلات من الضربات السيبرانية الإسرائيلية

قرار صارم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي بعد الاحتفال بلقب الدوري الـ44

إعلام عبري: أضرار وحرائق لحقت قاعدة رامات ديفيد نتيجة الهجوم الصاروخي من لبنان

ads

منوعات

المزيد

بايدن ينتقد الرئيس الصيني على الهواء

أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)

إطلاق سراح طيار نيوزيلندي بعد أسره 18 شهر في إندونيسيا

بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس، أولياء الأمور يلجأون لإصلاح الشنط والأحذية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية