نداء شرارة: أتمنى تقديم ديو مع رامي جمال، وهذه حقيقة خلافي مع شيرين

استطاعت المطربة الأردنية نداء شرارة أن تلفت الأنظار بصوتها القوي، وحصلت على لقب ذا فويس: أحلى صوت (الموسم الثالث) عام 2016 لتبدأ بعدها مشوارها الفني، ونجحت أيضا في أن تصل للجمهور المصري من خلال كلمات أغانيها التي تختارها بعناية وقدمت الكثير من الأغاني باللهجة المصرية ومنها أغنية (ومعاك) التي وصلت مشاهدتها إلى أكثر من 43 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى أغنية (أنت فرحة) و(تعرف إحساس) وغيرها من الأغاني الأخرى.

نداء شرارة أكدت في حوار مع فيتو أنها تحب صوت رامي جمال وتتمنى مشاركته في ديو، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن صوتها سيصل إلى الشعب المصري بسهولة وكشفت عن حقيقة خلافها مع شيرين عبد الوهاب.. وإلى نص الحوار.

هل كنتِ تتوقعين أن يصل صوتك للشعب المصري بسرعة وسهولة؟

أنا سعيدة بشكل كبير ووصول صوتي للشعب المصري شيء أحبه كثيرًا وأفتخر به. الجمهور المصري من أقرب الناس إلى قلبي. كنت متوقعة وصول صوتي للمصريين بسرعة لأن هذا الشعب يقدر الصوت الجميل والفن الحقيقي.

تألقتِ بغنائك مع رامي جمال. هل تتوقعين أن الجمهور ينتظر ديو غنائي بينكما؟

رامي جمال من أقرب الفنانين إلى قلبي، وأنا من جمهوره وأحبه كثيرًا. بالتأكيد أتمنى أن يجمعني به ديو غنائي في القريب العاجل.

ما حقيقة خلافك مع شيرين عبد الوهاب؟

شيرين عبد الوهاب أحبها كثيرًا وأتمنى أن تنتهي أزمتها على خير. أبارك لها على أغانيها الجديدة وأتمنى أن نراها في سعادة وراحة نفسية دائمًا وأبدًا. لم يعد بيننا أي خلاف.

هل الحجاب يقلل من فرص المطربة على الساحة الفنية؟

لا أبدًا، بالعكس. أنا أرى أن الحجاب شيء مميز. أقدم فنًا جميلًا ومحترمًا، والجمهور الذي يحبني يدعمني دائمًا. يكفيني أن صوتي وصل إلى الجمهور وحقق نجاحًا كبيرًا، والحجاب لم ينقص من نجاحي شيئًا.

ماذا عن تصريحك بأن الفن يسرق راحة البال؟

من الطبيعي أن يعاني الكثير من الناس من عدم راحة البال. الفن يسرق الهدوء ويأتي مع ضغط دائم. قد أتوقف عن الغناء في المستقبل، لكن في الوقت الحالي أريد الاستمرار. أفكاري قد تتغير لاحقًا، لكنني أؤمن بأن الفن ليس مرحلة مستمرة في الحياة.

ماذا عن موهبة التقليد ومن تريدين التعاون معه في ديو غنائي؟

أمتلك موهبة التقليد، لكنني لا أحب تقليد المطربات. لدي هذه الموهبة منذ الصغر، لكن مؤخرًا امتنعت عنها لأنني أحتاج أن أكون نداء شرارة.

هل تعرضتِ للحرب بعد نجاحك وما هي مشاريعك المقبلة؟

ليس لدي مشاكل مع أحد، ولا حروب مع أي شخص. بالنسبة لمشاريعي المقبلة، انتهيت من تسجيل أغاني ألبومي الجديد، وسأبدأ في طرحها بشكل سينجل واحدة تلو الأخرى. أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

بعد مرور 8 سنوات، ما هي كواليس مشاركتك في "ذا فويس" وماذا عن شعورك بعد الفوز بالموسم الثالث؟

كنت خريجة "ذا فويس" منذ 8 سنوات في عام 2016. شعرت بإحساس لطيف وكنت سعيدة جدًا. ما زلت أتذكر ذكرياتي هناك، ورغم مرور السنوات كنت أتوقع فوزي باللقب.