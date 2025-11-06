الخميس 06 نوفمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع في الأصفر وانخفاض أبو جبة، أسعار الفول والعدس اليوم الخميس في الأسواق

البقوليات
البقوليات
أسعار الفول والعدس في الأسواق، سجلت أسعار الفول والعدس اليوم الخميس، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ إذ انخفض سعر الفول المعبأ مقابل ارتفاع المجروش والسائب، كما ارتفع سعر العدس المعبأ والأصفر وانخفاض بجبة.

أسعار الفول والعدس في الأسواق

 تستعرض «فيتو» أسعار العدس والفول اليوم، وأبرز التحركات السعرية لها، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ في السطور الآتية:

 

أسعار الفول اليوم في الأسواق

البداية مع أسعار الفول اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي: 

انخفاض سعر الفول المعبأ بالأسواق

 وفقًا للبوابة الحكومية؛ انخفضت أسعار الفول المعبأ نحو 3.5 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 59 جنيها، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 44 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الفول مجروش بالأسواق

 وارتفعت أسعار الفول المعبأ مجروش نحو 50 قرشًا، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول مجروش المعبأ نحو 58 جنيها، فيما تراوحت أسعار الفول المجروش المعبأ من 40 إلى 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الفول السائب بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 52 جنيها، وفقًا للبوابة الحكومية؛ بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس اليوم في الأسواق

وفيما يخص أسعار العدس اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي: 

ارتفاع سعر العدس المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار العدس المعبأ نحو 4 جنيهات عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 69 جنيها، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

سعر العدس بجبه بالأسواق

يبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبه نحو 56 جنيها، بانخفاض نحو 4 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار العدس بجبة من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

وعن أسعار العدس الأصفر المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية؛ فسجلت ارتفاعًا يقدر بـ 5 جنيهات في الكيلو، وبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 72 جنيها، فيما تراوحت أسعار العدس الأصفر المعبأ من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

الجريدة الرسمية