الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتنصح المواطنين بهذا الأمر (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت بالفعل تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، موضحة أن هذا الانخفاض طبيعي تمامًا بالنسبة لهذه الفترة من العام، وأن إحساس المواطنين بالبرودة واقعي نتيجة وصول درجات الحرارة الصغرى في القاهرة إلى ما بين 15 و16 درجة، وتنخفض أكثر في المدن الجديدة لتسجل 13 و14 درجة مئوية.

وأضافت فى مداخلة هاتفية ببرنامج هاتفية ببرنامج "البيت"، تقديم الإعلامية مروة شتلة المذاع على قناة الناس، أن درجات الحرارة خلال الأيام القادمة ستستقر بين 25 و27 درجة للعظمى، مع استمرار الأجواء المائلة للبرودة ليلًا، مشيرة إلى أن الأسبوع الأول من ديسمبر يشهد انخفاضًا إضافيًا في درجات الحرارة لتصبح أقل من 24 و25 درجة، دون توقع عودة الارتفاعات التي حدثت الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن الهيئة تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الخفيفة حاليًا، تجنبًا للتعرض لنزلات البرد، على أن يبدأ استخدام الملابس الثقيلة مع الدخول الفعلي لفصل الشتاء.

أكدت أن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بأن شتاء هذا العام سيكون "الأكثر برودة على الإطلاق" مجرد شائعات متكررة تظهر كل عام، مشددة على ضرورة الاعتماد فقط على بيانات وتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت إلى أن شتاء 2025–2026 سيكون في معدله الطبيعي دون اختلاف كبير عن السنوات السابقة، مع احتمالية انخفاض درجات الحرارة ليلًا في بعض الأيام لتصل إلى أقل من 5 درجات، وهو أمر طبيعي خلال فصل الشتاء في مصر.



