لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تهنئ محمد إبراهيم لتوليه منصب رئيس التلفزيون المصري

هنأت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، عضو اللجنة محمد إبراهيم، بمناسبة توليه منصب رئيس التلفزيون المصري، متمنية له دوام التوفيق والسداد على المستويات كافة.

جدير بالذكر أن لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، تضم في عضويتها كذلك الدكتور محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين، خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، وعبدالفتاح حسن، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق، ومحمد عادل ماهر، الخبير الإعلامي، والكاتبة الصحفية عبير أنور.

