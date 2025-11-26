الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تهنئ محمد إبراهيم لتوليه منصب رئيس التلفزيون المصري

رئيس التليفزيون المصري،
رئيس التليفزيون المصري، فيتو
18 حجم الخط

هنأت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، عضو اللجنة محمد إبراهيم، بمناسبة توليه منصب رئيس التلفزيون المصري، متمنية له دوام التوفيق والسداد على المستويات كافة.

جدير بالذكر أن لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، تضم في عضويتها كذلك الدكتور محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين، خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، وعبدالفتاح حسن، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق، ومحمد عادل ماهر، الخبير الإعلامي، والكاتبة الصحفية عبير أنور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد إبراهيم رئيس التليفزيون المصري لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والقنوات أخبار الأعلى للإعلام

الأكثر قراءة

اليمن تتقدم 3-1 أمام جزر القمر في الشوط الأول في ملحق تصفيات كأس العرب

إصابة 5 أشخاص بينهم مدرب كرة السلة بنادي الزمالك في تصادم على الصحراوي بالمنيا

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

من عالم النجومية والشهرة إلى ما وراء القضبان .. رمضان صبحي قصة موهبة تواجه مستقبلا مظلما .. الحبس في قضية اتهامه بالتزوير و أزمة المنشطات يهددان مسيرته

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

بالرقم القومي، نتيجة الاستعلام عن موعد الاختبار الشفهي للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي

إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

هل يجب طاعة أبي وأمي في خلع النقاب وحكم الصلاة بدون تغطية القدمين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الإفتاء: يجوز أخذ القرض الشخصي بضمان الوديعة بدلا من كسرها

المزيد
الجريدة الرسمية