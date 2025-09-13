السبت 13 سبتمبر 2025
حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالبشر للمحاكمة

إحالة تشكيل عصابي
إحالة تشكيل عصابي

 أمرت نيابة النزهة بإحالة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة للمحاكمة الجنائية. 

وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من القبض على (16 شخصًا، لـ15 منهم معلومات جنائية) بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، إضافة إلى بيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك بدائرتي قسم شرطة (مصر الجديدة – النزهة) بنطاق محافظة القاهرة. 

وخلال عملية القبض عليهم، عُثر معهم على (15 حدثًا) من المعرضين للخطر حال قيامهم بالتسول وبيع السلع. 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في استغلال الأحداث لتحقيق مكاسب غير مشروعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لذويهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليتهم في إحدى دور الرعاية الاجتماعية. 

وجاء ذلك في إطار الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجرائم التي تستهدف الأطفال وحمايتهم من الاستغلال.

نيابة النزهة الاتجار بالبشر الادارة العامة لمباحث رعاية الاحداث قطاع الشرطة المتخصصة

