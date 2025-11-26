الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خالد عبدالعزيز يبحث مع رئيس المكتب الوطني للإعلام الإماراتي سبل التعاون المشترك

رئيس الأعلى للإعلام
رئيس الأعلى للإعلام ورئيس المكتب الوطني للإعلام الإماراتي
18 حجم الخط

عقد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لقاءً ثنائيًا مع معالي الشيخ الوزير عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ ٥٥ لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين، وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الإعلام العربي في ظل ما يمر به العالم، وكذلك لمواجهة الثورة التكنولوجية الكبيرة وخاصة الذكاء الاصطناعي.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا راسخًا للتعاون العربي في مختلف المجالات، مشددًا على أن الشراكة الإعلامية بين البلدين تحظى بدعم كبير من القيادتين في البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين المؤسسات الإعلامية في الجانبين يسهم في تعزيز الخطاب العربي الموحد، ومواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب الوزير عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، عن اعتزاز دولة الإمارات بعمق العلاقات مع مصر، وخاصة في المجال الإعلامي، مؤكدًا أن التعاون المشترك يعكس رؤية البلدين في دعم استقرار المنطقة ونموها.

وأوضح أن الإمارات حريصة على تبادل الخبرات وتطوير برامج مشتركة في التدريب والتطوير الإعلامي، بما يتناسب مع التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي ووسائل الاتصال الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الأعلى للإعلام ورئيس المكتب الوطني للإعلام الإماراتي أخبار الأعلى للإعلام أخبار المجلس الأعلى للإعلام

الأكثر قراءة

الحصر العددي للدائرة الرابعة طلخا ونبروه في انتخابات نواب 2025 بالدقهلية

انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي النهائي للأصوات بدائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر

المركزي الأوروبي يحذر البنوك المعتمدة على الدولار بتعزيز احتياطياتها من السيولة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة الزقازيق والقنايات في انتخابات النواب 2025 بالشرقية

السجن 5 سنوات للمتهم بهتك عرض الطفل ياسين بالإسكندرية

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

المزيد
الجريدة الرسمية