تفاصيل دعوى تؤيد عودة التعليم المفتوح والمدمج بشهادته الأكاديمية

18 حجم الخط

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن الأخير الذى تقدم به وزير التعليم العالى ورئيس جامعة عين شمس وعدد من المتضررين، فيما يتعلق بعودة التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج بشهادته الأكاديمية.

وأصدرت حكمًا بتعديل الحكم المطعون عليه، ليكون بموجبه إلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنته من استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، وذلك بما يترتب على الحكم من آثار قانونية.

تعود أحداث القضية إلى عام ٢٠١٧، عندما صدر قرار من المجلس الأعلي للجامعات بتعديل واستحداث شهادة البكالوريس من أكاديمي لمهني، أي بدون كلمة “بكالوريوس”، مما يعني الشهادة تمثل خبرة وليست مؤهلا.

في الوقت ذاته، اشترطت بعض الجامعات لمن يرغب الانضمام لنظام التعليم المفتوح أن يكون المتقدم للالتحاق بالجامعات المصرية المفتوحة حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، وألا تقل درجة نجاحه عن 50 % من إجمالى الدرجات، وذلك بعد مرور 5 سنوات على حصول المتقدم على الشهادة، سواء كانت الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التقديم للالتحاق بالتعليم المفتوح وهذه المدة لا تنطبق على خريجى الجامعات الراغبين فى الالتحاق بالتعليم المفتوح.

فتقدم الطلاب بطعون على القرار الصادر لتغيير الكلمة من مهني، تعليم مدمج، مفتوح، وعودة شهادة البكالوريس، مما يعني إلغاء قرار استحداث الشهادة المدون فيها كلمة "مهني".

وكذلك طلب الطلاب في الطعون بأن تعود شهادة التخرج مدونا بها “تعليم بكالوريوس أكاديمي، تعليم مفتوح”.

وكان خريجو وطلاب التعليم المدمج، في ٢٨مايو ٢٠٢٣، قد حصلوا على أربعة أحكام من مجلس الدولة بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر فى ٧ أكتوبر ٢٠١٧ بتحويل شهادة التعليم المفتوح من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية، والحكم لصالح طلاب التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج بالحصول حين تخرجهم على شهادة أكاديمية غير مدون بجانبها عبارة "بكالوريوس مهني"، أو “ليسانس مهنى” أو أي عبارة أخرى غير واردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.