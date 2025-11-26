الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل دعوى تؤيد عودة التعليم المفتوح والمدمج بشهادته الأكاديمية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن الأخير الذى تقدم به وزير التعليم العالى ورئيس جامعة عين شمس وعدد من المتضررين، فيما يتعلق بعودة التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج بشهادته الأكاديمية.

وأصدرت حكمًا بتعديل الحكم المطعون عليه، ليكون بموجبه إلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنته من استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، وذلك بما يترتب على الحكم من آثار قانونية. 

تعود أحداث القضية إلى عام ٢٠١٧، عندما صدر قرار من المجلس الأعلي للجامعات بتعديل واستحداث شهادة البكالوريس من أكاديمي لمهني، أي بدون كلمة “بكالوريوس”، مما يعني الشهادة تمثل خبرة وليست مؤهلا.

في الوقت ذاته، اشترطت بعض الجامعات لمن يرغب الانضمام لنظام التعليم المفتوح أن يكون المتقدم للالتحاق بالجامعات المصرية المفتوحة حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، وألا تقل درجة نجاحه عن 50 % من إجمالى الدرجات، وذلك بعد مرور 5 سنوات على حصول المتقدم على الشهادة، سواء كانت الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التقديم للالتحاق بالتعليم المفتوح وهذه المدة لا تنطبق على خريجى الجامعات الراغبين فى الالتحاق بالتعليم المفتوح.

فتقدم الطلاب بطعون على القرار الصادر لتغيير الكلمة من مهني، تعليم مدمج، مفتوح، وعودة شهادة البكالوريس، مما يعني إلغاء قرار استحداث الشهادة المدون فيها كلمة "مهني".

وكذلك طلب الطلاب في الطعون بأن تعود شهادة التخرج مدونا بها “تعليم بكالوريوس أكاديمي، تعليم مفتوح”.

وكان خريجو وطلاب التعليم المدمج، في ٢٨مايو ٢٠٢٣، قد حصلوا على أربعة أحكام من مجلس الدولة بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر فى ٧ أكتوبر ٢٠١٧ بتحويل شهادة التعليم المفتوح من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية، والحكم لصالح طلاب التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج بالحصول حين تخرجهم على شهادة أكاديمية غير مدون بجانبها عبارة "بكالوريوس مهني"، أو “ليسانس مهنى” أو أي عبارة أخرى غير واردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الإدارية العليا المجلس الأعلى للجامعات التعليم المفتوح

مواد متعلقة

حيثيات حكم الإدارية العليا بإلغاء التعليم المهني وعودة التعليم المفتوح

الأكثر قراءة

الحصر العددي للدائرة الرابعة طلخا ونبروه في انتخابات نواب 2025 بالدقهلية

انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي النهائي للأصوات بدائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر

المركزي الأوروبي يحذر البنوك المعتمدة على الدولار بتعزيز احتياطياتها من السيولة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة الزقازيق والقنايات في انتخابات النواب 2025 بالشرقية

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

السجن 5 سنوات للمتهم بهتك عرض الطفل ياسين بالإسكندرية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

المزيد
الجريدة الرسمية