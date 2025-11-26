الأربعاء 26 نوفمبر 2025
النيابة تعاين موقع عقار كرموز المنهار بالإسكندرية

انهيار عقار بمنطقة
انهيار عقار بمنطقة كرموز، فيتو
عاينت النيابة العامة فى الإسكندرية، منذ قليل، عقارا منهارا من الداخل بمنطقة كرموز، حيث استمعت النيابة إلى شهود العيان فى الواقعة وسبب انهيار الأسقف الداخيلة العقار، بالإضافة إلى معرفة تفاصيل العقار من الحي والأجهزة التنفيذية والذي أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

التشكيل الأقرب لمباراة أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان في دوري الأبطال

رئيسة المفوضية الأوروبية: لا نقبل تغيير حدود أوكرانيا بالقوة

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بسقوط جزئي بعقار قديم بشارع النيل بمنطقة كرموز.

انتقل الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، واللواء رشاد فاروق مدير أمن الإسكندرية، ترافقهما الأجهزة الأمنية والتنفيذية مصحوبة بسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية.

وتبين إصابة 3 مواطنين (طفلتين وسيدة مسنة) فى انهيار جزئى بعقار بشارع النيل، وتم إنقاذ 5 أشخاص، ونقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على جهات التحقيق.

